Відбудеться великий спалах: чому в Україні не хочуть скасовувати карантин

Коронавірус в Україні був діагностований у 10 861 людини. За останню добу кількість летальних випадків збільшилася до 272 людей. Попри те, що у МОЗ стверджують, що Україна уникла піку захворювання, повністю скасовувати карантинні заходи поки не збираються.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов вважає, що якщо зняти карантинні обмеження, то країну може накрити друга хвиля зараження коронавірусом.

"Ми не можемо відкрити всі зараз і поставити під загрозу все населення України, бо тут же відбудеться великий спалах і пік цієї хвороби", - заявив глава Міністерства охорони здоров'я в інтерв'ю для Reuters.

Він зазначив, що карантин в Україні може бути знятий тільки до літа і це дозволить повернутися до нормального функціонування країни. Проте навіть після зняття більшості заборон, є речі, які залишаться з українцями надовго.

"Є деякі речі, які нам все одно доведеться дотримуватися, наприклад, все, що пов'язано з особистою дезінфекцією, захистом, всім, що стосується рукостискань. COVID-19 змінив світ", - додав Максим Степанов.

Глава МОЗ дуже стурбований тим, що в Україні серед інфікованих дуже багато медичних працівників.

"В цілому, захворюваність медичних працівників – мій найбільший головний біль. І я дуже переживаю з цього приводу", - сказав міністр і відзначив, що уряд нарощує запаси засобів індивідуального захисту.

Він закликав українців не порушувати карантин, оскільки це може призвести до сумних наслідків і росту захворюваності.

"Що ми бачимо в останні дні? Ми бачимо мітинги, людей на вулицях, ми бачимо пробки, ми бачимо збільшення кількості людей в парках. Я розумію, що перебувати в карантині протягом п'яти, шести тижнів дуже складно. Коли ви виходите на мітинги або починаєте порушувати карантин, не думайте тільки про себе. Подумайте про своїх близьких, яких ви можете заразити, заразившись на таких заходах", - пояснив Степанов.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що одне з українських міст вирішило скасувати карантин.