Ось що відбувається з вашим тілом і мозком, коли ви вживаєте алкоголь

Так, британський психіатр і фармаколог впевнений, що алкоголь є найбільш шкідливою речовиною для людини. Натт стверджує, що спиртне навіть шкідливіше героїну, кокаїну, LSD та інших наркотиків.

Чому ж алкоголь гірше наркотиків?

До такого невтішного висновку вчені прийшли через поширеність і частотність вживання алкоголю.

Адже алкоголь - легальний і більш популярний, ніж будь-яка інша наркотична речовина. Кожна друга людина періодично вживає спиртне і не бачить в цьому нічого поганого.

Люди вже давно стали сприймати алкоголь - як даність. Його можна купити практично скрізь і в будь-який час.

Але вчені кажуть: язик, що заплітається веселощі і похмілля - це ще не весь вплив спиртних напоїв на наш організм.

Алкоголь руйнує організм зсередини

Так, близько 20% випитого алкоголю поглинається шлунком. Решта 80% відправляться в тонку кишку.

Від концентрації спирту в напої залежить, як швидко алкоголь засвоїться організмом. Чим вище вона - тим швидше ви сп'янієте. При цьому повний шлунок уповільнює абсорбцію (вбирання) алкоголю.

Після того як алкоголь надійшов в шлунок і тонку кишку, він відправляється по кровотоку по нашому тілу. А наш організм при цьому намагається вивести цей токсин.

Більше 10% спиртного виводиться через наші нирки і легені через сечовипускання і дихання. Але основне навантаження лягає на печінку.

Ось головні причини, чому алкоголь шкодить печінці

Відбувається окислювальний (оксидативний) стрес. Виведення алкоголю з печінки супроводжується хімічними реакціями, через що страждають клітини органу. Оскільки печінка буде намагатися "вилікувати" себе сама, може початися запалення або рубцювання.

Алкоголь може пошкоджувати кишечник, через що кишкові бактерії потрапляють в печінку і призводять до запалення.

Вчені кажуть, що такий "алкогольний ефект" настає не відразу. Він виникає, коли кількість в організмі спиртного починає перевищувати ту, що виводиться організмом.

Як спиртне впливає на мозок

Коли у вас заплітається язик, частини тіла не слухаються, провали в пам'яті - це безперечно вплив алкоголю. Але це лише верхівка айсберга.

Далі цікавіше - люди, що часто вживають спиртні напої, починають відчувати проблеми з координацією, реакцією, балансом і здоровим глуздом.

Справа в тому, що спиртне змінює рівень нейромедіаторів - речовин, які передають імпульс від нейронів до м'язової тканини.