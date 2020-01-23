Що відбувається в Китаї в епіцентрі віруса: місто закрите, паніка, розпилюють хімікати

Коронавірус з Китаю стрімко поширюється всім світом і викликав хвилю паніки в країнах, де були зафіксовані випадки захворювання. Медики допускають можливість попадання смертельного вірусу в Європу вже незабаром.

До України небезпечний вірус не добрався, але в сусідніх державах - Білорусі та РФ - вже мала місце госпіталізація громадян із симптомами вірусної пневмонії. Ці люди нещодавно відвідували Китай.

Додамо, що МЗС не рекомендує українцям відвідувати регіон поширення вірусу в КНР - місто Ухань (провінція Хубей), в якому є найбільший ризик зараження.

Вчені вже з'ясували, що 2019-nCoV може бути гібридом вірусів кажанів і змій.

Також дослідники з Піднебесної розробили успішний метод лікування з використанням екстракорпорального насичення крові киснем.

За останніми даними, число хворих на коронавірус в Китаї зросло до 631 людини. Як розповіла громадянка Білорусі Христина, яка проживає в карантинному місті Ухань, населений пункт повністю ізольований - закриті вокзали та аеропорти. Про це передає "Радіо Свобода".

У місті проживає близько 11 мільйонів людей, але зараз вулиці майже порожні. Так, влада настійно не рекомендує громадянам відвідувати громадські місця і уникати місць скупчення людей.

Не працюють ані метро, ані автобуси, ані таксі. Половина магазинів також закриті. Під замком також школи і державні установи, працюють тільки лікарні та клініки, розповіла вона.

"Місто закрили для в'їзду і виїзду. Всі способи пересування заблоковані. Я позавчора виходила на вулицю, щоб забрати у кур'єра замовлені фрукти, то не зустріла жодну людину в околицях. А це 7 годин вечора", - каже Христина.

Багато хто ходить в масках, щоб уберегтися від страшного вірусу. На щастя, в аптеках їх багато і про недостачу мова не йде. Однак прості маски не можуть захистити від небезпеки - потрібні особливі, з щільного волокна № 95.

"Ось їх неможливо знайти. Я замовляла через інтернет", - уточнила вона.

Сьогодні, 23 січня, за допомогою гучномовців оголосили про розпилення хімікатів над містом, а мешканцям порадили не виходити на вулиці.

"Можу сказати, що люди налякані, паніка є навіть серед місцевих, - каже дівчина. - Але день тому у мене була жахлива паніка. Від безвиході. Виїхати неможливо. І величезний ризик захворіти саме на вокзалах, в аеропортах".

Вірус в Китаї - місто Ухань відправили на карантин

Експерти ВООЗ рекомендують людям дотримуватися суворих правил щодо профілактики страшного захворювання.

Регулярно мийте руки з милом і теплою водою.

Уникайте контакту з тими, хто хворий або чхає, кашляє.

Термічно обробляйте м'ясо та рибні продукти.

Уникайте контакту з тваринами.

За ознаками коронавірус схожий на ГРВІ чи грип і включає в себе нежить, головний біль, кашель, хворе горло, лихоманку, загальне відчуття слабкості.

Важливими симптомами є поєднання підвищеної температури, кашлю і утрудненного дихання. nCoV також може бути схожий на кишковий грип, що супроводжується діареєю, нудотою, блювотою.

Вірус в Китаї - місто Ухань відправили на карантин