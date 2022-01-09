Що відбувається з організмом на різних стадіях алкогольного сп'яніння: від ейфорії до втрати свідомості

У період новорічних і різдвяних свят легке сп'яніння може швидко перетвориться в щоденне похмілля. Особливо, якщо в низці свят не робити перерви.

Перший келих

Перший келих шампанського дає рівень алкоголю в крові близько 0,3-0,5 проміле. Після нього відбувається викид ендорфінів, настрій поліпшується, людина стає більш розкутою.

Організм почне вимагати наступної дози, щоб продовжити ейфорію. Реакції вже починають сповільнюватися, але в цілому стану сп'яніння ще немає.

Рівень алкоголю в крові залежить від багатьох параметрів - зріст, вага, стать, швидкість споживання спиртного, обсяг їжі та випитої води. Навіть один келих може дати наслідки на наступний ранок.

Другий келих

Другий келих дає вже легке сп'яніння і рівень алкоголю в крові досягає 0,5-1,5 проміле. Відчуття ейфорії ще триває, впевненість в собі зростає, теми розмови легко знайти навіть з незнайомими людьми й свято здається веселіше.

Здатність приймати адекватні рішення знижується, координація погіршується, сприймати інформацію стає складніше. Деяких людей починає хилити в сон.

Якість сну після двох келихів падає вже на 24%, після третього – на 39%. Вранці людина може відчувати себе розбитою навіть після 8 годин повноцінного сну.

Третій і четвертий келих

Рівень алкоголю в крові досягає 1,5-2,5 проміле і настає стан середнього сп'яніння. Зовні ознаки сп'яніння вже стають помітні, оскільки хода стає менш рівною через запаморочення. А підтримувати легку бесіду стає складніше.

На цій стадії настрій може швидко змінюватися - від веселощів і щастя до сліз і злості. Дратівливість злітає до небес, і будь-який жарт може бути неправильно сприйнятий.

У цьому стані людина швидше може погодитися на якусь авантюру або отримати травму. Больовий поріг знижується й оцінити реальний збиток при падінні вже не вийде. А ось вранці тіло дасть про себе знати болями, сильним похміллям, набряками, нудотою.

Більше однієї пляшки

Рівень алкоголю підвищується до 2,5-3 проміле і настає стан сильного сп'яніння. Тримати рівновагу в такому стан стає дуже складно, втім, навіть встати зі стільця вже важко без опори.

Нервова система вже сильно загальмована і складно реагувати на подразники, контролювати дії та зв'язно говорити. При цьому людина зазвичай вважає, що тримає ситуацію під контролем і цілком здатна оцінювати те, що відбувається.

У такому стані людина може спускати великі суми грошей, здійснювати ризиковані вчинки та думати, що саме так вона і хотіла.

Далі може з'явитися блювота, нудота, запаморочення. Шкіра може збліднути і є ризик втрати свідомості. Частина подій в цьому стані сп'яніння може стертися з пам'яті.

Понад дві пляшки

Така кількість викликає алкогольне отруєння, оскільки рівень від 3 проміле і вище. Організм отримує отруєння, яке може супроводжуватися відключенням свідомості.

До блювоти може додатися мимовільне сечовипускання і дефекація. Також вірогідні судоми, порушення серцевого ритму і терморегуляції.

Відсипатися в такому стані не можна, потрібна допомога медиків. Висока доза алкоголю та отруєння можуть привести до коми або летального результату.