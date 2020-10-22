Перехожого вивезли в ліс та забили до смерті: у Дніпрі розкрили страшний злочин

У Дніпрі чоловіка забили на смерть (колаж РБК-Україна)

Двоє з трьох убивць вже сиділи в тюрмах

У Дніпрі троє чоловіків напали на перехожого на вулиці, заштовхали в авто і відвезли до лісу, де жорстоко побили, роздягли та кинули помирати. Потерпілий помер від отриманих численних травм.

Оголене тіло померлого виявили місцеві жителі 12 жовтня в лісосмузі Самарського району біля житлового масиву Ігрень. Злочинців вдалося розшукати та затримати 20-го. Про це сьогодні передали в прес-службі поліції Дніпра.

Як з'ясувалося, 35-річний загиблий - місцевий житель - від 3 жовтня перебував у розшуку.

Зловмисники зустріли чоловіка на вулиці та насильно відвезли у лісосмугу, де забили на смерть.

Підозрюваними виявилися троє місцевих жителів у віці від 37 до 48 років. Зазначається, що двоє з них мають судимості та відбували покарання в місцях позбавлення волі.

Під час обшуків за місцем проживання фігурантів правоохоронці вилучили речові докази, які підтверджують їхню причетність до злочину. Також в автомобілі одного з чоловіків виявили гранату Ф-1 без маркування та запал УЗРГМ-2.

У Дніпрі спіймали злочинців, які забили чоловіка до смерті (фото: dp.npu.gov.ua)

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) КК. Трьом чоловікам вже повідомили про підозру.

Зловмисникам загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне.

Відео: У Дніпрі троє чоловіків жорстоко розправилися з 35-річним місцевим жителем

Як повідомлялося, нещодавно під Миколаєвом "малолітки" забили чоловіка насмерть прямо на центральному стадіоні.

Також ми писали про те, що раніше у Києві чоловіка забили на смерть біля метро після питання, чи працює підземка.