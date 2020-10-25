Проголосував 7 разів: у мережі показали правду про "опитування Зеленського"

На місцевих виборах, що проходять 25 жовтня 2020, волонтери пропонують виборцям відповісти на 5 питань від президента Володимира Зеленського. Один з активістів показав, що результати такого голосування можуть бути непоказовими, адже йому вдалося "поставити галочки" аж сім разів.

Після того, як блогер і координатор "Опори" Andriy Popyk вийшов з дільниці в місті Хмельницький, він заповнив анкету кілька разів поспіль і кинув всі листівки в спеціальну скриньку. При цьому зробив він це з дозволу волонтерів.

"Все що треба знати про результати "опитування" під дільницями: "Можна, я ще другий раз проголосую?" - "Давайте, зробите мені статистику..." Проголосував десь раз 7 (замучився рахувати), далі вже не було сил стримувати посмішку, хоча міг за весь мікрорайон проголосувати. Що збирається зрозуміти президент за результатами такого опитування?" - запитується Андрій.

На опитування Зеленського можна відповісти кілька разів (відео: facebook.com/andriipopyk)

Цікаво, що українці у коментарях не надто дивуються через такі порушення:

"Вони тільки будуть вдячні за кількість. Тут від виробітку.

Давай ще за мене і за мою дружину. Раз п‘ять, бо нас вдома немає. А на наступному опитуванні я за тебе проголосую.

Я навіть не здивована, що цей процес так проходить.

Тобто в анкеті не питали ні вік, ні стать, ні статус, ні дохід? Виходить це навіть не соцопитування?"

Раніше РБК-Україна писало про те, що потрібно знати про опитування Зеленського.

До слова, у МОЗ рекомендують брати з собою на виборчі дільниці ручку, а дітей залишати вдома. Обов'язково треба дотримуватися соціальної дистанції і бути в масці.