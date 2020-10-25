Проголосував 7 разів: у мережі показали правду про "опитування Зеленського"

На місцевих виборах 25 жовтня можна відповісти на "5 питань президента Зеленського"
На місцевих виборах, що проходять 25 жовтня 2020, волонтери пропонують виборцям відповісти на 5 питань від президента Володимира Зеленського. Один з активістів показав, що результати такого голосування можуть бути непоказовими, адже йому вдалося "поставити галочки" аж сім разів.
Після того, як блогер і координатор "Опори" Andriy Popyk вийшов з дільниці в місті Хмельницький, він заповнив анкету кілька разів поспіль і кинув всі листівки в спеціальну скриньку. При цьому зробив він це з дозволу волонтерів.
"Все що треба знати про результати "опитування" під дільницями: "Можна, я ще другий раз проголосую?" - "Давайте, зробите мені статистику..." Проголосував десь раз 7 (замучився рахувати), далі вже не було сил стримувати посмішку, хоча міг за весь мікрорайон проголосувати. Що збирається зрозуміти президент за результатами такого опитування?" - запитується Андрій.
На опитування Зеленського можна відповісти кілька разів (відео: facebook.com/andriipopyk)
Цікаво, що українці у коментарях не надто дивуються через такі порушення:
Раніше РБК-Україна писало про те, що потрібно знати про опитування Зеленського.
До слова, у МОЗ рекомендують брати з собою на виборчі дільниці ручку, а дітей залишати вдома. Обов'язково треба дотримуватися соціальної дистанції і бути в масці.