Прогноз астропогоды на 18 июля и астроподсказки на день: что делать, чтобы не отвернулась удача
Астролог Екатерина Соловьева рассказала, чем особенный этот день - четверг, 18 июля. И оказалось, что эта дата очень важна.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) Соловьева составила астропрогноз на 18 июля и подробно рассказала о главных аспектах этого дня.
Что запрещено делать 18 июля - советы астролога
В этот день не рекомендуется голодать и подвергаться унынию. Кроме этого, не стоит:
- поддаваться болтливости и непоследовательности, особенно, если это касается средств коммуникаций, разнообразных гаджетов, транспорта, поездок, документации, торговли и обучения
- молчать о своих чувствах
- лениться.
Астропрогода на четверг - что надо сделать
В этот день, как пояснила астролога, одна из самых благоприятных дат июля для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещение парикмахерской. Энергия 18 июля поможет освободиться от груза прошлого, облегчить тяжесть кармических долгов.
Это, заявила Соловьева, день накопления информации, координирование работы логического и творческого полушарий головного мозга. Кроме того, активируются процессы омоложения организма, косметологические средства будут действовать наиболее эффективно.
Главные правила этого дня таковы:
- если решить старые проблемы, в организме появятся новые силы
- пользу принесут физическая активность, пассивность неблагоприятная
- пользу принесут групповая работа, обсуждение общих проблем, обмен информацией
- избавляйтесь от лишних знакомств и связей.
Советы на 18 июля (иллюстрация: freepik.com)
Гороскоп на 18 июля - чем этот день особенный
"18 июля - четверг, день Юпитера, планеты "большого счастья", широких горизонтов и богатых возможностей. До 10 июня 2025 года он будет находиться у Близнеца. Это - самое плохое положение для самой хорошей планеты Солнечной системы", - рассказала астролог.
"Однако это благоприятно для тех, кто связан с литературной и издательской деятельностью, путешествиями, предпринимательством и крупным бизнесом", - добавила она.
Соловьева дала несколько советов:
- можно сбалансировать юпитерианские энергии, используя в одежде и украшениях индиго и фиолетовый цвет
- если ваш бизнес связан с юриспруденцией, путешествиями, образованием и наукой, то у вас могут появиться шансы на улучшение ситуации
- также это благоприятное время для тех, кто имеет отношение ко всему иностранному: языку, зарубежным отношениям, международному сотрудничеству и так далее
- это прекрасное время, чтобы расширить свои знания в религии, философии, прослушать семинар, познакомиться с книгой по этой теме от авторитетного автора.
К слову, раньше мы рассказывали, какие знаки Зодиака самые злые.
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