Профессор назвал людей, которых не кусают комары

Когда комары наиболее активны?

Активность комаров варьируется в зависимости от вида, но большинство из них активизируются на рассвете и с наступлением сумерек.

Некоторые люди более восприимчивы к укусам

Большая вероятность, что вас укусит комар, если вы вспотели или вам очень жарко.

"Люди, которых не кусают комары или они не реагируют на укусы, так как они обладают естественным репеллентом, но еще предстоит провести дополнительные исследования того, откуда берется этот естественный репеллент", - рассказал профессор.

Как отпугнуть комаров:

Носить длинную и свободную одежду

Профессор Джеймс отметил, что не всегда приятно это делать, когда на улице действительно тепло, но если одежда прилегает к коже, то ее не прокусят.

Используйте репеллентный спрей

Репеллентные спреи содержащие ДЭТА - отлично работают.

Сетки

Закрывайте жилье сетками, через которые комары не смогут попасть в дом.

Чего следует избегать

Избегайте стоячей воды или детских бассейнов. Комаров привлекают большие водоемы, а бассейны очень похожи на них.

Старайтесь не держать в саду застойную воду, выливайте воду из детских бассейнов ближе к вечеру.