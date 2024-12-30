Проект, который меняет жизнь: как Фонд Ахметова помог 13-летнему Арсену раскрыть талант

Арсену 13 лет. Его отец погиб, защищая нашу землю. Через несколько месяцев после этого Арсен стал участником одной из смен в "Блогер Кэмпе", который реализуется в рамках программы "Ринат Ахметов - Детям". Этот проект подтолкнул его к раскрытию таланта.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

Арсен, несмотря на полученный через войну опыт, очень жизнерадостный ребенок. Его доброта и искренность сразу завоевали сердца: парню предложили вести мотивационные видео для сверстников в проекте "Ринат Ахметов - Детям. Твоя суперсила". Позже Арсена заметили и начали приглашать в другие инициативы.

Папа Арсена всегда поддерживал сына в его увлечениях. Подросток не скрывает, что благодаря творчеству и творческим проектам он чувствует связь с отцом.

"Я давно занимаюсь танцами. Отцу моему нравилось, что я танцую. Он очень часто, когда я приходил с тренировок, спрашивал, что учили, а я показывал. Мне нравится рассказывать о нем. Как будто я делюсь с другими людьми тем, каким он был, и таким образом папа остается в памяти многих", - говорит парень.

Смотрите видео с участием Арсена на YouTube-канале фонда.

Кроме "Блогер Кэмпа", программа "Ринат Ахметов - Детям" реализует проекты, которые всесторонне поддерживают детей, чье детство было отобрано из-за российской агрессии.

Благодаря программе маленькие украинцы получают лечение, слуховые аппараты, проходят психологическую и физическую реабилитацию, а также могут развиваться и реализовать свои мечты. За время работы помощь Фонда охватила более 5 млн детей.

Каждая история о войне важна. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале музея "Голоса Мирных" фонда Рината Ахметова или на бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.