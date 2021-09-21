Продюсер стрічки "Бурштинові копи" Іван Букрєєв: Не бачу нічого поганого у тому, щоб знімати комедії про людей героїчних професій

Уже 7 жовтня в усіх кінотеатрах України стартує українська комедія "Бурштинові копи". За сюжетом стрічки, поліцейського Максима (грає Євгеній Янович) за непристойну поведінку переводять в невеличке селище на Житомирщині. Там він знайомиться зі своїм новим напарником Богданом (Олег Маслюк), разом із яким кидає виклик бурштиновій мафії. Творці стрічки обіцяють багато екшену, гумору і почуттів.

Фільм "Бурштинові копи" знімається за підтримки Держкіно України. Ми розпитали продюсера стрічки, директора телеканалу НЛО TV Івана Букрєєва про те, у чому фішка проєкту і чому саме він став переможцем пітчингу Держкіно.

– Іване, який потенціал у проєкту "Бурштинові копи"?

– Не хочеться говорити до того, як відбудеться прем’єра, і ми зрозуміємо плюс-мінус, на який бокс-офіс можемо розраховувати – адже нині щось прогнозувати дуже важко. Якщо винести за дужки вірогідність локдауну або введення будь-яких карантинних обмежень, то вважаю, що потенціал значний. У нас вийшла класна та легка історія з екшеном, краєвидами України, колоритними героями, добрим гумором. Усім тим, за чим так скучили українці. Це якщо говорити про цифри. Крім того, у "Бурштинових" закладені і важливі смисли – герої фільму показують важливість дружби, можливості покластися на когось і довіряти. Дуже круто, коли це все йде через гумор – так воно сприймається на підсвідомому рівні.

– Чому обрали саме цей сценарій для подачі на пітчинг Держкіно?

– Ми працювали над концепцією дуже довго, напевно, що з самої прем’єри "Інфоголіка". Тому, коли стало зрозуміло, що ми знайшли баланс усіх елементів – ідеї, сценарію, бажаного касту – у нас не було сумнівів, що треба знімати. Вирішили йти до Держкіно через те, що студія "Мамахохотала" з нашою допомогою зробила справді класний сценарій, у який ми всі вірили. Тому зняли перед пітчингом настроєвий тизер і розказали нашу історію. Класно, що вдалося перемогти, адже у фільмі маємо велику кількість натурних зйомок та екшен сцен, а це дуже непросто профінансувати самотужки.

– У нас не прийнято сміятися над лікарями, полісменами, учителями. Як вважаєте, етично знімати комедію про героїчну професію?

– Не бачу нічого поганого у тому, щоб знімати комедії про людей героїчних професій. Звісно, якщо проєкт не висміює професію, а навпаки, показує тих чи тих спеціалістів звичайними людьми, зі своїми проблемами та перемогами у повсякденних обставинах. Це робить героїв, а через них і саму професію, ближчими для глядача. У нас, НЛО TV, вже є такий досвід із ситкомами "Суперкопи", "Швидка", і цей досвід показує нам, що навіть скептично налаштовані працівники професій, про які йдеться у серіалах, потім сміються і дякують.

Аліна Паш та Дар'я Петрожицька (фото: прес-служба НЛО TV)

– Уперше в повному метрі дует Жені Яновича й Олега Маслюка глядачі побачили у стрічці "Інфоголік". З погляду продюсера, виходить, це успішний тандем?

– Вони просто суперово доповнюють один одного! Серйозний і трохи метросексуальний Женя Янович та дуже простий, народний, але разом із тим вкрай талановитий комік Олег Маслюк. Коли вони збираються разом – це автоматично смішно, не тільки на екрані, а й у житті. Я дуже люблю обох і сподіваюсь, що дует і надалі продовжить розвиватись, і не тільки в комедійному жанрі.

– Як підходили до кастингу?

– Ми одразу розуміли, хто буде у головних чоловічих ролях – Олег Маслюк та Женя Янович. Власне, під них і писався сценарій. Решту героїв ми ретельно кастингували. І Аліна Паш, і Дар’я Петрожицька проходили повноцінний кастинг. Врешті Даша, з її чималим серіальним досвідом, класно втілила свою героїню, і Аліна, для якої це була перша роль у кіно – чудово з нею впоралась. Вова Кравчук давно смішить людей у нашому шоу "Мамахохотала", із Сашею Рудинським знайомі ще по серіалу "Заряджені", який також виходив на НЛО TV. Насправді з акторами нам дуже пощастило.

– Стрічку про напарників-поліцейських знімає режисерка Аля Бухтіярова. Чому довірили таку чоловічу історію дівчині?

– Ми вже мали досвід роботи з Алею у фільмі "Пограбування по-українськи", який вийде в прокат у наступному році. Також Аля була другим режисером на ще одному нашому повному метрі – "Зустрічі однокласників". Тож вирішили спробувати зняти разом і "Бурштинових копів". Питання про те, чи буде режисером чоловік чи дівчина не стояло взагалі – режисер має добре відчувати матеріал і акторів.

Знімальна група на розбитті тарілки (фото: прес-служба НЛО TV)

– Часто в коментарях до українського кіно можна зустріти нарікання, мовляв, "чому б творцям фільмів не підтягувати і не навчати аудиторію". Виходить, краще знімати те, що "заходить"?

– Насправді у будь-який наш проєкт – і у серіали, і у фільми ми закладаємо повчальні елементи. Так, власне, було і з "Бурштиновими копами". Але, на мою думку, кіносеріальні проєкти не мають бути суцільною нотацією (якщо це не документальний фільм), або занадто високопарними. Дуже багато речей і у нас, і закордоном робиться з дуже розумним виразом обличчя і начебто добрими намірами, але результат, м’яко кажучи, не радує. У всіх смаки різні, тому існує і масове кіно, і артхаус. На щастя, кожен здатен обирати те, що йому ближче. У "Бурштинових копах", думаю, щось своє знайдуть і поціновувачі "ржаки", і ті, хто любить душевне кіно.

– Які поліцейські комедії змушують сміятися вас?

– У дитинстві, звісно, дуже любив "Поліцейську академію". Зараз, напевно, маю згадати "Круті фараони" (Hot Fuzz) з Саймоном Пеггом та Ніком Фростом. Частково саме цей дует надихнув мене та співпродюсерів на тандем Олега з Євгеном, коли ми думали про "Інфоголіка". Крім того, напевно, ще варто згадати "Поліцейську історію" з одним з моїх улюблених комедійних акторів – Джекі Чаном. А далі вже "Мачо і ботан" (21 Jump Street) про колоритних напарників, "Смертельна зброя" (Lethal Weapon), "Міцний горішок" (Die hard), "48 годин" (48 Hours).

Фільм виробництва компанії "КіноХіт Ю Ей", створений за підтримки Державного агентства України з питань кіно, за участі медіа-холдингу "Медіа Група Україна", телеканалів "Україна" та НЛО TV, студії "Мамахохотала". Дистриб’ютор – VLG.Film.