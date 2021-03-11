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Ці продукти зістарять вас завчасно: терміново приберіть з раціону!

Новость на русском → Четвер 11 березня 2021 07:45
Ці продукти зістарять вас завчасно: терміново приберіть з раціону! Які продукти викликають раннє старіння (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Дієтологи розповіли, від яких продуктів варто відмовитися, щоб уберегти себе від раннього старіння.

Про це йдеться на YouTube-каналі Здоровый Образ.

На думку фахівців, у процесі старіння величезну роль відіграє генетика, але не варто скидати з рахунків зовнішні фактори. Є речі, які ми можемо контролювати і на які можемо вплинути. Такими, зокрема, є продукти харчування, які потрапляють в наш організм.

Дієтологи радять виключити зі свого раціону такі продукти:

Білий хліб. В процесі з'єднання рафінованих цукрів з білком утворюються КПГ (кінцеві продукти глюкурування). Ці речовини прискорюють процеси старіння і посилюють хронічні хвороби.

Якщо ви дуже любите хліб, замініть його хлібом з пророщеного зерна. Він містить антиоксиданти і в нього, як правило, не додають цукор.

Білий цукор. Цей продукт викликає найбільші і найбільш очевидні проблеми. Він також сприяє утворенню КПГ, що призводить до руйнування колагену в нашому організмі. Надлишок цукру прискорює процеси старіння.

Трансжири і маргарин. Люди, які вживають маргарин, мають більше зморшок на шкірі. По суті маргарин - це гідрогенізована олія, трансжир. Цей продукт провокує захворювання серцево-судинної системи, ожиріння, онкологію. Вони накопичуються організмом. Гірше трансжирів є тільки їх поєднання з цукром.

Вживання трансжирів робить нашу шкіру більш вразливою перед ультрафіолетовим опроміненням.

Фритюр (чіпси, картопля фрі). Мова йде про продукти, які смажаться у фритюрі в олії, особливо, коли ця олія довго не міняється. У процесі повторного нагрівання олії утворюється позамежна кількість трансжирів, гліцидилових ефірів і вільних радикалів. Ця трійця впливає на наші молекули на рівні ДНК, що вкрай згубно для шкіри. Більш того, в цих продуктах дуже багато солі, що теж дуже шкідливо для молодості.

Молочні продукти. Цей пункт досить суперечливий. Одні дослідження свідчать про їхню користь, інші - радять обмежувати вживання "молочки". Деякі люди кажуть, що відмова від молочних продуктів допомогла їм помолодшати, а деякі такого ефекту не спостерігають.

У молоці міститься лактоза і еволюційно організм багатьох людей не готовий її засвоювати.

Ці продукти викликають раннє старіння

Раніше дієтологи назвали тривожні ознаки, за якими можна зрозуміти, що ви їсте занадто багато солі.

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