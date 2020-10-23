Продукти для підтримки імунітету потрібні всім: що треба їсти обов'язково

Найкорисніші продукти для зміцнення імунітету (Колаж РБК-Україна)

Фахівці назвали необхідні вітаміни восени і перерахували звичайні продукти, в яких вони є

У період осінніх застуд і грипу, а також в умовах пандемії, організм людини найбільше потребує додаткових вітамінів і підвищення імунітету. Для цього необов'язково пити препарати, оскільки багато корисних речовин міститься у звичайних продуктах.

Фахівці розповіли, які саме вітаміни потрібні організму людини й в яких продуктах вони містяться. Про це пише видання "Укрінформ".

Вітаміни С і Е. Борються з інфекціями, працюють як антиоксиданти, що нейтралізують вільні радикали та допомагають у виробленні колагену. Вітамін Е запобігає руйнуванню клітин.

Де шукати вітамін С: грейпфрут, ківі, гранат, виноград, буряк, брюссельська капуста, червоний перець, імбир, квашена капуста, солоні помідори, журавлина, брусниця.

Де шукати вітамін Е: авокадо, броколі, насіння соняшнику, мигдаль, фундук, арахіс, олія.

Вітамін D. Допомагає засвоюватися кальцію в організмі, зміцнює кісткову систему. Найкращий і природний спосіб насичення цим вітаміном – перебування на сонці.

Де шукати вітамін D: шпинат, білокачанна капуста, лосось, тунець, молоко, сир, яловича печінка, яєчні жовтки.

Вітамін А. Натуральний антиоксидант, що допомагає в боротьбі з раком, стимулює вироблення антитіл і білих кров'яних тілець. Допомагає лейкоцитам відбивати атаку інфекцій.

Де шукати вітамін А: морква, солодка картопля, шпинат, броколі, гарбуз.

Вітаміни групи В. Допомагають їжі перетворитися в енергію, посилюють захист організму і зміцнюють імунітет. Особливо важливі В1, В6 і В12.

Де шукати вітаміни групи В: яйця, молоко, яловича печінка, горох, квасоля, паростки пшениці, сир, соєва олія, свинина, імбир, гранат.

Вітамін F. Важливий для синтезу жирів і метаболізму холестерину, має протиалергічну дію.

Де шукати вітамін F: риб'ячий жир, оливкову олію, сухофрукти.

Вітамін К. Потрібен для процесу згортання крові, допомагає засвоюватися кальцію, потрібен для здорових кісток.

Де шукати вітамін К: морська капуста, зелений чай, шпинат, цибуля, сочевиця.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі розповіли про те, чи допомагає сало лікувати коронавірус.