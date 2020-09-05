Ці продукти категорично не можна їсти чоловікам старше 40 років: вбивають силу та здоров'я

Медики розповіли про продукти, які чоловікам старше 40 років найкраще виключити зі свого раціону. Вони пояснили, що в цьому віці змінюється метаболізм і така їжа може привести не тільки до появи зайвих кілограмів, але і до ризику розвитку діабету і серцево-судинних захворювань.

Вони склали список продуктів, які є практично в кожному холодильнику дорослого чоловіка і пояснили, чому їх потрібно якомога швидше прибрати з раціону. Про це пише EatThis.

Маргарин. Цей продукт міститься в здобі, випічці та інших смачних речах. А в маргарині багато насичених жирів, які підвищують рівень холестерину і збільшують вагу. У домашньому харчуванні варто замінити маргарин на оливкове або кокосове масло.

Замінники цукру. Якщо ви вирішили зайнятися здоров'ям і відмовитися від цукру – не замінюйте його штучними замінниками. Калорій вони не додадуть, але можуть призвести до діабету та інших проблем зі здоров'ям. Замініть цукор кленовим сиропом або сирим медом.

Газована вода. У більшості таких напоїв містяться токсичні хімічні речовини. Вони підвищують ризик розвитку раку.

Алкогольні коктейлі. Улюблені напої молоді були цілком безпечні у 20 або у 30 років, але після 40 вони можуть завдати серйозної шкоди здоров'ю. На посиденьках з друзями обмежтеся двома келихами.

Фруктові соки. В таких соках повно фруктози, яка осідає в черевній порожнині. А це веде до серцевих захворювань, діабету, порушень обміну речовин.

Мафіни та кекси. Джерело цукру, жиру. Зрідка, якщо дуже хочеться, то можна. Але балувати себе постійно – вбивати організм. Крім того, така солодка випічка гарантовано позначитися на обличчі – будуть прищі та зморшки.

М'ясні делікатеси. Улюблена чоловіча їжа – це бутерброди. Фахівці змушені вас розчарувати, така їжа містить велику кількість натрію, консервантів, модифікованого кукурудзяного крохмалю і карагенану. Замініть такий делікатес на щось більш корисне. В беконі з індички їх менше, але все одно присутні.

Смажене м'ясо і стейки. При смаженні на багатті, мангалі або грилі на високих температурах в м'ясі утворюються гетероциклічні аміни та поліциклічні вуглеводи. Це речовини змінюють ДНК і підвищують ризик раку.

Знежирені заправки та молочні продукти. Існують заправки для салатів з низьким вмістом жирів, але як правило, жир замінюють цукром, сіллю і харчовими добавками. Готуйте такі заправки самостійно. Приблизно та ж проблема і з молочними продуктами – у них є цукор, навіть якщо ви його не відчуваєте.

Фастфуд. Дослідження показує, що у тих, хто понад два рази на тиждень їсть фастфуд, резистентність до інсуліну розвивалася у два рази частіше, ніж у тих, хто його не вживає.

Енергетичні напої. Такі напої дійсно додають енергії та бадьорять краще чашки кави, але в них міститься величезна кількість шкідливих підсолоджувачів, які впливають на стан зубів гірше газованої води.

Протеїнові коктейлі. В таких напоях, які зараз особливо популярні, повно штучних добавок, масел, консервантів. Калорій в них більше, ніж у звичайній їжі. Вони ведуть до набору ваги та ризику розвитку діабету.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що фахівці повідомили, кому обов'язково треба їсти макарони.

А також розповідали про те, що експерти назвали напій, який може викликати біль і безсоння.