Продукти будуть дешевшати: названо терміни і умову

За даними фахівця, вартість продуктів в Україні вже три роки тримається на рівні Європи. Деякі позиції коштують навіть дорожче. Приміром, молоко і хліб у нас коштують більше, ніж в деяких країнах Східної та навіть Західної Європи. Але цінники продовжать рости, вважає Дорошенко.

"Якщо дійсно є прогноз про те, що ціни будуть рости, то відбуваються різні речі для того, щоб або з Держрезерву взяти зерно, або масло, або, наприклад, дати можливість імпортувати. Але, на жаль, цей рік буде роком зростання вартості продовольства, і тут є дві причини: погодні умови минулого року в Україні та світі, та COVID-19", – сказав він.

При цьому експерт додає, що в осінній період при певних умовах вартість продуктів може знизитися.

"Не можна забувати, що більшість країн світу роблять запаси зернових продуктів, які можуть зберігатися довгий термін. Коли пан заступник міністра (заступник міністра економіки Тарас Качка – ред.) говорив про можливості зниження цін ближче до осені, він мав рацію, оскільки ми будемо розуміти, який буде врожай, і якщо буде зрозуміло, що світ вже переміг пандемію, то тоді більшість урядів країн світу буде продавати зі своїх резервів зерно і продукти", – підсумував фахівець.