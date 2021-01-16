Де продовжили канікули через локдаун і коли йти до школи

Шкільні канікули в Україні змістилися через локдаун (колаж: РБК-Україна)

В Україні через локдаун змінилися дати шкільних канікул цієї зими, і учні можуть повернутися за парти та продовжити онлайн-навчання в різний час в різних регіонах, але тільки після закінчення періоду жорсткого карантину від 25 січня.

При цьому в Міністерстві охорони здоров'я виступають проти відкриття шкіл до кінця локдауну, про що відомство просять мери деяких міст. Про це пише Освіта.ua.

Так, у Києві хочуть якнайшвидше відновити роботу початкової школи, і чекають оперативне рішення Кабміну з цього питання. Мер столиці Віталій Кличко під час проведення онлайн-конференції заявив, що рішення про відновлення навчання необхідно приймати невідкладно, щоб дозволити батькам учнів 1-4 класів працювати.

"Це поліпшить і процес навчання учнів молодших класів, і дозволить їх батькам працювати", - наголосив глава КМДА і нагадав, що школи Києва продовжують дистанційне навчання (з 11 січня).

Водночас за словами глави МОЗ Максима Степанова початок офлайн-навчання в 1-4 класах призведе до активного інфікування всіх учасників освітнього процесу безсимптомно хворими.

Чиновник на брифінгу звернув увагу, що у більшості випадків перебіг захворювання COVID-19 у дітей протікає безсимптомно, при цьому зростання частки дітей у загальному обсязі хворих COVID-19 є всесвітньо небезпечною тенденцією".

У МОЗ також заявили, що не мають наміру наполягати на продовженні жорсткого карантину після 25 січня. За словами заступника міністра, головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, після цієї дати буде відновлено дію адаптивного карантину, який діяв в Україні восени.

В яких містах закінчилися канікули і почалося онлайн-навчання в школах

Через епідемію коронавірусу керівники місцевих органів управління спільно з керівниками навчальних закладів були змушені змінити дати зимових канікул.

Своєю чергою, Міносвіти надало рекомендації навчальним закладам щодо організації освітнього процесу при локдауні: школи в цей період можуть оголосити канікули чи проводити навчання в дистанційному форматі. Огляд про хід освітнього процесу в деяких містах України представив "24 канал".

Київ. З 25 грудня по 10 січня у столиці тривали канікули. 11 січня діти повернулися на навчання в режимі онлайн. У разі якщо ситуація з пандемією не погіршиться, сісти за парти школярі зможуть вже 25 січня.

Львів. Більшість навчальних закладів Львова дату зимових канікул не змінювали і з 11 січня перейшли на онлайн-навчання. Однак частина шкіл вирішила піти на відпочинок з 31 грудня до 25 січня. Крім того, ці заклади освіти не навчатимуться онлайн, але тривалість весняних або літніх канікул буде скорочено на кілька днів.

Рівне. Продовжити зимові канікули в школах на період локдауну вирішив і мер Рівного Олександр Третяк. Згідно з його рішенням, канікули триватимуть по 18 січня, і школярі поки відпочивають.

Харків. До 22 січня залишатимуться на канікулах учні 1-4 класів, проте учні 5-11 класів з 11 січня вже розпочали онлайн-навчання.

Мукачево. Зимові канікули на Закарпатті розпочалися 25 грудня й триватимуть до 25 січня. Після такого довготривалого відпочинку школярі навчатимуться очно.

Запоріжжя. Зимові канікули навчальним закладам рекомендували провести з 28 грудня по 11 січня. Проте одні навчальні заклади під час локдауну пішли на канікули, а інші проводять навчання в дистанційному форматі.

Одеса. В Одесі менше половини школярів пішли на канікули з 28 грудня, інші - 30 грудня. Ті учні, які пішли на канікули раніше, вже з понеділка, 11 січня, розпочали навчання дистанційно, при цьому в інших канікули тривали до 13 січня.

Дніпро. З 25 грудня по 10 січня навчальним закладам рекомендували піти на канікули, після яких у період з 11 до 24 січня почати дистанційне навчання. Втім, до рекомендацій дослухалися не всі школи.

Вінниця. У зв'язку з продовженням навчання у навчальних закладах до 30 грудня, канікули тривали з 31 грудня по 10 січня. Під час локдауну навчання проходитиме в режимі онлайн.

Раніше повідомлялося, що у Тернополі запровадили канікули в школах до кінця жорсткого карантину.