Як продавці обманюють українців на ринках: найголовніші виверти

Перший виверт - це підкручені ваги на ринках. Завжди звертайте на це увагу!

"Зазвичай вони всі закидають товаром, і ви не бачите цифри на вагах. Я зазвичай підходжу і кладу на ваги свій телефон. Для мене це контрольна вага. Якщо я бачу, що він на вагах важить більше, то я пропоную розв'язати проблему по-хорошому або по-поганому. По-хорошому - це мені дають товар на суму різниці або відшкодовують грошима. По-поганому - я йду до адміністрації ринку, ми розгортаємо ваги, викликаємо поліцію і за фактом обрахунку і обважування починаємо конфліктувати", - розповів Несміянов.

Другий виверт - це, коли вам неправильно рахують суму на калькуляторі. Завжди перераховуйте на своєму, рекомендує експерт. Також стежте за здачею, дуже часто покупцеві "заговорюють зуби", щоб обрахувати.

"Ви замовили різні продукти, вони вам на калькуляторі щось рахують. Краще продавцеві на базарі не довіряти, ви включайте на телефоні калькулятор. Можна і не рахувати, але щоб продавець це бачив. І головне, даєте велику купюру - 200, 500 грн – артикулюйте і стежте. Тому що людину часто заговорюють, дають здачу не з 500, а з 200. Людина відходить, потім повертається і каже: А 300 грн де? А продавець каже: Я дав з 500 грн", - попередив Несміянов.