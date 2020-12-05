Проблеми з печінкою: який біль сигналізує про небезпеку

Які болі сигналізують про проблеми з печінкою (Колаж РБК-Україна)

Фахівці назвали симптоми, які сигналізують про проблеми з печінкою

Проблеми з печінкою часто призводять до того, що цей внутрішній орган перестає правильно виконувати свою роботу і створює загрозу для життя. Першим сигналом проблем з печінкою стає біль у верхній частині живота з правого боку. При виявленні такої ознаки, потрібна консультація з лікарем як можна швидше.

Медики пояснюють, що здорова печінка допомагає організму боротися з інфекціями, очищає кров і її робота важлива при обміні речовин. На які симптоми слід звернути увагу, повідомили у виданні "Главред".

Біль у печінці може з'являтися з різних причин і найважливіше – з'ясувати, що ховається за цим болем, щоб провести правильне лікування та уникнути серйозних наслідків. Біль може бути тупа, неспецифічна, а може бути гостра і сильна. Іноді вона віддає в спину і біль у печінці часто плутають з болями в животі, нирках та у правому плечі. Також біль у печінці може бути сигналом про негаразди в інших органах людини. Ігнорування такого болю може призвести до неправильного функціонування печінки та навіть до її відмови.

Симптоми можуть не проявлятися до того часу, поки ситуація не стане небезпечна і дуже важливо знати, які сигнали подає організм, коли проблеми з печінкою починають прогресувати.

Зверніть увагу на такі симптоми:

Сильний біль, особливо в животі

Висока температура

Темна сеча

Блідий, кров'янистий або смолистий кал

Нудота і блювота

Втрата ваги

Жовтувата шкіра

Сильна чутливість при дотиках до живота

Пухлини в животі, на ногах або щиколотках

Свербіж шкіри

Хронічна втома

Втрата апетиту

Захворювань печінки може бути багато, наприклад, холангіт, гепатит, абсцес печінки, цироз, синдром Бадда-Кіарі та багато інші. Правильний діагноз може встановити лікар і спеціальне обстеження, яке повинно включати:

аналізи крові для оцінки функції печінки або виявлення конкретних проблем з печінкою або генетичних станів

визуалізаціонні тести, такі як комп'ютерна томографія, МРТ та ультразвук для оцінки пошкодження печінки

аналіз тканин, який включає взяття зразка тканини печінки для лабораторного дослідження

Деякі проблеми можна вирішити за допомогою зміни способу життя, зміни дієти та утриманням від алкоголю У деяких випадках потрібне хірургічне втручання або спеціальна медикаментозна терапія.

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