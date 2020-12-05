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Проблеми з печінкою: який біль сигналізує про небезпеку

Субота 05 грудня 2020 09:33
Проблеми з печінкою: який біль сигналізує про небезпеку
Які болі сигналізують про проблеми з печінкою (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Фахівці назвали симптоми, які сигналізують про проблеми з печінкою

Проблеми з печінкою часто призводять до того, що цей внутрішній орган перестає правильно виконувати свою роботу і створює загрозу для життя. Першим сигналом проблем з печінкою стає біль у верхній частині живота з правого боку. При виявленні такої ознаки, потрібна консультація з лікарем як можна швидше.

Медики пояснюють, що здорова печінка допомагає організму боротися з інфекціями, очищає кров і її робота важлива при обміні речовин. На які симптоми слід звернути увагу, повідомили у виданні "Главред".

Біль у печінці може з'являтися з різних причин і найважливіше – з'ясувати, що ховається за цим болем, щоб провести правильне лікування та уникнути серйозних наслідків. Біль може бути тупа, неспецифічна, а може бути гостра і сильна. Іноді вона віддає в спину і біль у печінці часто плутають з болями в животі, нирках та у правому плечі. Також біль у печінці може бути сигналом про негаразди в інших органах людини. Ігнорування такого болю може призвести до неправильного функціонування печінки та навіть до її відмови.

Симптоми можуть не проявлятися до того часу, поки ситуація не стане небезпечна і дуже важливо знати, які сигнали подає організм, коли проблеми з печінкою починають прогресувати.

Зверніть увагу на такі симптоми:

  • Сильний біль, особливо в животі
  • Висока температура
  • Темна сеча
  • Блідий, кров'янистий або смолистий кал
  • Нудота і блювота
  • Втрата ваги
  • Жовтувата шкіра
  • Сильна чутливість при дотиках до живота
  • Пухлини в животі, на ногах або щиколотках
  • Свербіж шкіри
  • Хронічна втома
  • Втрата апетиту

Захворювань печінки може бути багато, наприклад, холангіт, гепатит, абсцес печінки, цироз, синдром Бадда-Кіарі та багато інші. Правильний діагноз може встановити лікар і спеціальне обстеження, яке повинно включати:

  • аналізи крові для оцінки функції печінки або виявлення конкретних проблем з печінкою або генетичних станів
  • визуалізаціонні тести, такі як комп'ютерна томографія, МРТ та ультразвук для оцінки пошкодження печінки
  • аналіз тканин, який включає взяття зразка тканини печінки для лабораторного дослідження

Деякі проблеми можна вирішити за допомогою зміни способу життя, зміни дієти та утриманням від алкоголю У деяких випадках потрібне хірургічне втручання або спеціальна медикаментозна терапія.

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