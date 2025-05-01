Проблемы с Wi-Fi? Вот 6 способов повысить скорость и стабильность интернета на ПК

Убедитесь, что вы используете правильный диапазон сети

Если вы подключены по Wi-Fi, скорее всего, ваше устройство поддерживает диапазоны 2,4 и 5 ГГц (а может и 6 ГГц). В большинстве случаев 5 ГГц обеспечивает более высокую скорость, но меньший радиус действия.

В Windows 11 вы можете посмотреть, к какому диапазону вы подключены: Параметры, Сеть и Интернет, Wi-Fi, Свойства сети.

Также в списке доступных сетей часто отображаются названия вроде WiFi-Home-5G и WiFi-Home-2.4G. Лучше выбрать сеть с 5G, если она есть.

Убедитесь, что вы используете правильный диапазон сети (фото: XDA Developers)

Отключите приложения, использующие трафик

Если у вас медленный интернет и он нужен для чего-то важного, убедитесь, что вы не запустили лишние приложения, потребляющие трафик. Проверьте:

Нет ли стриминговых сервисов, работающих в фоне

Не запущены ли онлайн-игры или видеозвонки.

Приложения вроде OneDrive могут синхронизировать данные в фоновом режиме - если это не нужно, временно отключите их.

Отключите приложения, которые могут использовать вашу пропускную способность (фото: XDA Developers)

Ограничьте скорость для Windows Update

Обновления Windows могут сильно нагружать ваш интернет, особенно если они загружаются в фоновом режиме. Это влияет на общую производительность соединения.

В Windows 10 и 11 вы можете ограничить полосу пропускания, которую используют обновления: Перейдите в Параметры, Центр обновления Windows, Дополнительные параметры, Оптимизация доставки. Отключите "Загрузка с других устройств".

Внизу страницы установите ограничения на загрузку - в процентах или мегабитах в секунду. Это снизит влияние обновлений на вашу скорость интернета.

Установите ограничения пропускной способности Центра обновления Windows (фото: XDA Developers)

Установите предпочтительный диапазон сети в драйверах Wi-Fi

Чтобы указать предпочтительный диапазон в настройках драйвера вашей Wi-Fi-карты, щелкните правой кнопкой по значку "Пуск" и выберите Диспетчер устройств.

Разверните раздел "Сетевые адаптеры" и найдите устройство с названием, содержащим "Wi-Fi". Это может быть Intel, Realtek, MediaTek, Qualcomm и др.

Дважды кликните на устройство и перейдите на вкладку Дополнительно. Найдите опцию Preferred Band или аналогичную и установите значение 5GHz.

Некоторые адаптеры также поддерживают 6GHz или комбинированный выбор - это еще лучше. Есть и настройки, отключающие другие диапазоны полностью, но использовать их стоит с осторожностью, так как это может вызвать проблемы с другими сетями.

Настройте параметры полосы пропускания сети в драйверах Wi-Fi (фото: XDA Developers)

Максимальная мощность передачи

Пока вы находитесь в настройках драйвера, стоит также проверить еще пару опций. Следуя тем же шагам, откройте расширенные настройки сетевого адаптера и найдите параметр Transmit Power (мощность передачи) или что-то похожее. Обычно по умолчанию он установлен на максимум, но если это не так, обязательно включите максимальную мощность для улучшения качества Wi-Fi.

Также стоит найти и отключить режимы энергосбережения, если они доступны. Это может увеличить потребление батареи ноутбука, но обеспечит более стабильное и быстрое соединение.

Увеличьте мощность передачи и отключите энергосбережение (фото: XDA Developers)

Уменьшите агрессивность роуминга

Наконец, в настройках драйвера вашей сетевой карты может быть еще одна полезная опция - Roaming Aggressiveness (агрессивность роуминга). Эта настройка определяет, насколько активно ваш адаптер будет пытаться найти лучший доступный сигнал сети, что может привести к частым переключениям между диапазонами, особенно если вы не находитесь рядом с роутером.

Обычно по умолчанию эта настройка установлена на средний уровень, при котором компьютер ищет другую сеть только в случае существенного ухудшения текущего соединения. Однако, если вы находитесь дальше от роутера, это может привести к переключению с диапазона 5 ГГц на 2,4 ГГц, даже если первый обеспечивает более высокую скорость.

Если вы подозреваете, что это происходит, попробуйте установить агрессивность роуминга на минимальное значение, а затем убедитесь, что вы подключены к нужному диапазону. Это должно повысить стабильность соединения и сделать его более надежным.

Уменьшите агрессивность роуминга (фото: XDA Developers)