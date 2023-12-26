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Приведет к коме и даже смерти: какой препарат при неправильном приеме может навредить

Вторник 26 декабря 2023 08:23
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Приведет к коме и даже смерти: какой препарат при неправильном приеме может навредить Почему железо в больших дозах может навредить (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Железо - незаменимый для организма микроэлемент. Важно получать его с продуктами питания. Однако избыточное количество может серьезно навредить организму.

Об этом сообщает РБК-Украина (проеет Styler) со ссылкой на Instagram эндокринолога и диетолога Греты Донч.

Что следует знать

Золотым стандартом для оценки уровня железа являются показатели ферритина и гемоглобина:

  • ферритин <30 указывает на железодефицит
  • <10 указывает на железодефицитную анемию

Принимая препараты железа, следует понимать, как они взаимодействуют с другими лекарствами:

  • Левотироксин - одновременный прием железа и левотироксина может привести к клинически значимому снижению эффективности левотироксина у некоторых пациентов
  • Леводопа - некоторые данные свидетельствуют о том, что у здоровых людей препараты железа снижают всасывание леводопы, используемой для лечения болезни Паркинсона
  • Кальций может снижать биодоступность как негемового, так и гемового железа

Может ли железо навредить

По словам диетолога, железо может быть вредным, если вы получаете его слишком много. У здоровых людей прием высоких доз препаратов железа (особенно натощак) может вызвать расстройство желудка, запор, тошноту, боль в животе, рвоту и диарею.

Большое количество железа также может повлечь за собой более серьезные последствия, включая воспаление слизистой желудка и язвы.

Чрезвычайно высокие дозы железа (сотни или тысячи мг) могут вызвать органную недостаточность, запятую, конвульсию и смерть.

К людям, которые находятся в зоне риска, кому могут навредить дозы, относят:

  • беременные
  • младенцы и дети раннего возраста
  • женщины с обильными менструальными кровотечениями
  • частые доноры крови
  • онкологические больные
  • люди с сердечной недостаточностью

Источники железа

Эндокринолог отметила, что больше всего железа в таких продуктах:

  • устрицы
  • белая консервированная фасоль
  • говяжья печень
  • чечевица
  • шпинат
  • темный шоколад
  • сардины, атлантические
  • нут
  • говядина
  • брокколи
  • орехи кешью
  • яблоки

Ранее мы сообщали, что популярные таблетки "от сердца" могут навредить.

Также мы писали, когда нужно употреблять успокаивающее лекарство и действительно ли оно помогает.

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