Призведе до коми та навіть смерті: який препарат при неправильному прийомі може нашкодити

Залізо - незамінний для організму мікроелемент. Важливо отримувати його з продуктами харчування. Однак, надмірна кількість може серйозно нашкодити організму.

Про це повідомляє РБК-Україна (проеет Styler) з посиланням на Instagram ендокринолога та дієтолога Грети Донч.

Що варто знати

Золотим стандартом для оцінки рівня заліза є показники феритину та гемоглобіну:

феритин <30 вказує на залізодефіцит

<10 вказує на залізодефіцитну анемію

Приймаючи препарати заліза, варто розуміти, як вони взаємодіє з іншими ліками:

Левотироксин - одночасний прийом заліза та левотироксину може призвести до клінічно значущого зниження ефективності левотироксину у деяких пацієнтів

Леводопа - деякі дані свідчать про те, що у здорових людей препарати заліза знижують всмоктування леводопи, яка використовується для лікування хвороби Паркінсона

Кальцій може знижувати біодоступність як негемового, так і гемового заліза

Чи може залізо нашкодити

За словами дієтолог, залізо може бути шкідливим, якщо ви отримуєте його занадто багато. У здорових людей прийом високих доз препаратів заліза (особливо натще) може викликати розлад шлунка, запор, нудоту, біль у животі, блювоту та діарею.

Велика кількість заліза також може спричинити більш серйозні наслідки, включаючи запалення слизової оболонки шлунка та виразки.

Надзвичайно високі дози заліза (сотні або тисячі мг) можуть спричинити органну недостатність, кому, конвульсії та смерть.

До людей, які знаходяться у зоні ризику, кому можуть нашкодити вели дози, відносять:

вагітні

немовлята та діти раннього віку

жінки з рясними менструальними кровотечами

часті донори крові

онкологічні хворі

люди з серцевою недостатністю

Джерела заліза

Ендокринолог зазначила, що найбільше заліза у таких продуктах: