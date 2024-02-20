Пришел "русский мир". В оккупированном Мариуполе дома заливает нечистотами, местные возмущены

Оккупанты не реагируют на жалобы местных

Уже 10 дней не приезжают "аварийщики" и в переулок Киевский,14. Там забита канализация, нечистоты текут в квартиры жильцов. Но уже почти две недели никто не реагирует.

Мариупольцы возмущены бездействием аварийных бригад. Они жалуются в местных чатах:

"сколько еще ждать? Как жить?"

"ныне возле дома снова куча фекалий плавает возле 1-го подъезда. Воняет невероятно. Войти в подъезд невозможно"

"сколько еще ждать? Как жить?"

"Ситуация с канализационными порывами - критическая. Мариупольцы постоянно жалуются на то, что подвалы домов и квартиры утопают в отходах. Оккупанты полностью провалили "зимний период", когда все устаревшие сети начали "давать" порывы", - пишут в горсовете.

Они отмечают, что оккупанты не способны решить проблемы с канализацией, ведь на коммунальных предприятиях не хватает сотрудников и им не выплачивают заработную плату.

Добавим также, что с лета 2023 года жители дома на проспекте Победы, 135 в Левобережном районе города жалуются на порывы канализации. Несколько раз оккупанты устраняли порывы, но уже через месяц двор снова заливало отходами. Аварийные бригады оккупантов перестали реагировать на жалобы местных.

Квартиры заливает нечистотами (скриншот из видео)

Двор залило нечистотами (фото: Мариупольский городской совет)