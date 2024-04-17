Приехали из Ирландии 3 тыс. км ради спасения: во Львове удалили часть мозга девочке
Во Львове спасли четырехлетнюю девочку из Северной Ирландии. Известно, что у маленькой пациентки были опасны судорожные приступы.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Первого медицинского объединения Львова.
Какие симптомы быть у девочки
У девочки Рэйчел Гриббен начали появляться симптомы эпилепсии еще в полуторагодовалом возрасте. Она немного отставала в развитии и подергивала телом, а затем начались судорожные приступы.
Тогда местные врачи диагностировали у девочки эпилепсию с эпилептическими спазмами и фокально-кортикальную дисплазию. У ребенка были плохо развиты извилины мозга, а это провоцировали судороги.
Поэтому родители девочки даже несмотря на войну решили обратиться за помощью к украинским специалистам. Семья одолела более 3 тыс. км для спасения ребенка.
"Когда мы сидели в укрытии больницы с другими мамами и детьми, мое сердце просто разбилось", - рассказывает мама Рэйчел.
Лечение девочки
Врачи рассказали, что Рэйчел делали операцию в течение семи часов.
Медики воспользовались новейшими технологиями - применяли интероперационный мониторинг и навигационную систему, которые помогли избежать повреждений здоровых участков мозга.
Медики отметили, что такие операции уже делали украинцам, но иностранцам - впервые.
"Мы поэтапно открыли полость черепа, нашли измененную зону, отделили ее и отсоединили, а затем удалили полностью", - рассказал нейрохирург, руководитель направления детской нейрохирургии и психоневрологии Михаил Ловга.
Важно, что медикам нужно было быть крайне осторожными, чтобы не задеть участок, ответственный за движения конечностей.
К счастью, благодаря хирургическому вмешательству количество приступов эпилепсии у девочки уменьшилось почти на 90%.
Рейчел вместе с родителями уже вернулись в Ирландию.
Во Львове спасли девочку из Северной Ирландии (фото: facebook.com/1tmolviv)
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