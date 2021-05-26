Щеплення або перенесена хвороба: лікар розповів, який імунітет від коронавірусу сильніше

Імунітет від перенесеного коронавірусу сильніше, ніж від щеплення і більш стійкий до інфекції.

Медик повідомила, що згідно з новими дослідженнями після захворювання на коронавірус у людини імунітет зберігається від року.

"Це стосується будь-якої інфекції, не тільки ковіду. Природний імунітет завжди набагато ефективніше штучного. Вакцина - це вакцина. А збудник переформатує гуморальну імунну відповідь і клітинну і впливає на специфічний блок імунітету - це дуже важливо при вірусної інфекції. Тому люди краще захищені після хвороби", - розповіла Наталія Виноград.

За словами доктора, у коронавірусу багато мутацій, а вакцина виробляється тільки для одного виду.

"Наскільки вона буде захищати організм від інших штамів - невідомо. А коли виробляється комплексний імунітет, тоді весь організм перебудовується на захист від інфекції. Тому постінфекційний імунітет набагато ефективніший після будь - яких захворювань", - зазначила фахівець.