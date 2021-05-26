Прививка или перенесенная болезнь: врач рассказал, какой иммунитет от коронавируса сильнее

Иммунитет от перенесенного коронавируса сильнее, чем от прививки и более устойчив к инфекции.

Об этом "Апострофу" рассказала главный специалист Минздрава по эпидемиологии, доктор медицинских наук, эпидемиолог Наталья Виноград.

Медик сообщила, что согласно новым исследованиям после заболевания коронавируса у человека иммунитет сохраняется от года.

"Это касается любой инфекции, не только ковида. Естественный иммунитет всегда гораздо эффективнее искусственного. Вакцина - это вакцина. А возбудитель переформатирует гуморальный иммунный ответ и клеточный, и влияет на специфический блок иммунитета - это очень важно при вирусной инфекции. Поэтому люди лучше защищены после болезни", - рассказала Наталья Виноград.

По словам доктора, у коронавируса много мутаций, а вакцина производится только для одного вида.

"Насколько она будет защищать организм от других штаммов - неизвестно. А когда вырабатывается комплексный иммунитет, тогда весь организм перестраивается на защиту от инфекции. Поэтому постинфекционный иммунитет намного эффективнее после любых заболеваний", - отметила специалист.