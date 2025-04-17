Поздравления на Чистый четверг, которые греют душу: своими словами, в стихах и открытках

Поздравления с Чистым четвергом своими словами для Viber и СМС

Поздравляю с Чистым четвергом! Желаю вам светлого сердца, искренней веры и душевной гармонии. Пусть в вашем доме царят любовь и тепло. Пусть в этот день начнется новый этап, полный радости и надежды.

С праздником чистоты души и дома! Пусть вода Чистого четверга смоет тревоги, оставив только спокойствие и добрые мысли. Желаю обновления не только в доме, но и в сердце. Пусть в вашей жизни всегда будет место для счастья.

В этот особый день желаю вам внутреннего очищения, душевного подъема и ясности мыслей. Пусть исчезнет все лишнее и ненужное. Пусть каждый уголок дома наполнится светом и добром. И пусть вера сопровождает вас ежедневно.

Поздравляю с Чистым четвергом! Пусть каждая капля воды принесет вам обновление и мир. Желаю уюта в доме, добра в сердце и благополучия. Пусть жизнь дарит только теплые мгновения.

Открытка-поздравление с Чистым четвергом (фото: Pinterest)

Пусть этот день станет началом духовного обновления. Желаю очиститься от обид и тяжелых мыслей. Пусть любовь и искренность окутают вас и вашу семью. Со светлым Чистым четвергом!

Поздравляю с днем, который несет чистоту и гармонию. Пусть вода смоет все злое, а оставит только свет в душе. Желаю вдохновения, доброты и спокойствия. Пусть в сердце будет вера в добро.

В Чистый четверг желаю вам добрых мыслей, ясного ума и искренней улыбки. Пусть все плохое останется позади. Пусть впереди будет только светлая дорога. Здоровья, радости и душевного спокойствия!

С Чистым четвергом вас! Пусть этот день подарит мир в душе и любовь в сердце. Желаю вам искренних моментов и счастливых дней.

Открытка с Чистым четвергом (фото: Pinterest)

Поздравляю с днем духовного обновления! Пусть в вашей жизни будет больше света, тепла и надежды.

Желаю, чтобы в этот день исчезло все лишнее, а осталось только искреннее и нужное. С Чистым четвергом!

Пусть душа будет легкой, а сердце - открытым к добру. С праздником светлой чистоты!

С Чистым четвергом! Пусть все вокруг и внутри станет светлее и добрее.

Если надо, могу также сделать праздничные открытки или визуальные шаблоны с этими пожеланиями.

Поздравления с Чистым четвергом (фото: Pinterest)

Поздравления с Чистым четвергом в стихах

В четвер, що чистим величають,

Я вас сердечно привітаю.

Хай береже вас ангел світлий,

З Четвергом вас, із днем привітним!

***

Чую світлий благовіст,

До закінчення йде піст.

Пахнуть паски із печі,

Великодні калачі.

Всі у Чистий у Четвер

Зранку та аж дотепер

Обливаються водою

Непочатою, святою,

Щоби змити всі напасті,

На здоров’я і на щастя.

Хай молитва тихо ллється

І Господь нам усміхнеться!

Веселое поздравление с Чистым четвергом (фото: Pinterest)

***

Напередодні Великодня

У день очищення і тіла, і душі

Я привітати поспішаю вас сьогодні

І надсилаю ці прості вірші.

Нехай четвер очистить ваше серце,

Нехай омиє тіло і думки,

Як із відра вода — на вас проллється

Благословення Боже на віки!

***

Вітаю з Чистим четвергом!

Чистота буде кругом.

Ви традиції плекайте -

Дім і душі очищайте,

Даруйте всім тепло і ласку.

Зі святом! І смачної паски!

***

В Чистий Четвер рано встану,

В небо блакитне погляну,

Серце і душу відкрию,

Личенько біле умию.

Богу за всіх помолюся,

Від зла і бід відхрещуся,

Щастя й добра загадаю,

Великдень світлий стрічаю.

Красивое поздравление с Чистым четвергом (фото: Pinterest)

***

На Чистий четвер нам роботи багато:

Оселю і душу довести до ладу.

Нехай цього дня не бариться робота,

Хай будуть приємними ваші турботи,

Хай лихо і гріх обминуть вашу хату,

Хай буде здоров'я і щастя багато!

***

Всі у Чистий у четвер

Зранку і аж дотепер

Обливаються водою

Непочатою, святою,

Щоби змити всі напасті,

На здоров’я і на щастя.

Хай молитва тихо ллється

Господь нам усміхнеться!

***

Нехай Чистий Четвер

Очистить ваше серце.

Нехай омиє тіло і думки.

Як з відра вода на вас проллється

Благословення Боже навіки!

Открытка с поздравлением с Чистым четвергом (фото: Pinterest)