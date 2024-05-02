Привет из 2014 года. Коллекционер поделился редкими снимками пробной версии iPad для Apple Watch

Коллекционер AppleDemoYT, поделился изображениями и подробной информацией о демонстрационных устройствах с изданием MacRumors. Ему удалось приобрести одно из этих редких устройств.

Что известно о стенде Apple Watch для iPad

Джони Айв и его дизайн-команда разработали стенд Apple Watch ‌iPad‌ для того, чтобы клиенты могли попробовать Apple Watch без помощи сотрудника. Apple использовала модифицированный iPad mini 2 на iOS 8.2 в паре с первоначальным Apple Watch на watchOS 1.0. Оба устройства были объединены в специальном корпусе.

В таком iPad было удалено несколько компонентов, включая камеру, микрофон и динамики. Apple Watch также были сильно модифицированы: они имели канавку вдоль диагностического порта для прокладки кабеля, отверстия для прикрепления его к демонстрационному устройству и специальный спортивный ремешок, который был короче обычного.

Ремешок в Apple Watch был короче, чем на сегодняшних часах (фото: MacRumors)

Apple Watch были подключены к iPad с помощью проводного соединения. Кабель Lightning, подключенный к диагностическому порту Apple Watch, соединенный с платой преобразователя внутри "iPad", что позволяет поседнему взаимодействовать с часами и заряжать их.

К iPad часы подключались с помощью проводного соединения (фото: MacRumors)

Специальное приложение под названием Apple Watch Demo использовалось для обеспечения взаимодействия Apple Watch с iPad, при этом требовалось подключение к серверу Apple.

Сервер, который Apple использовала для демонстрационного приложения Apple Watch, уже давно отключен от сети, поэтому единственный способ увидеть, как работает настройка, - это использовать такое устройство, которое было подключено в 2014 году и с тех пор не перезагружалось.

Специальный iPad mini‌ был не только единственной моделью, способной подключаться к Apple Watch, но и единственным iPad, который можно было заряжать с помощью MagSafe 2, изначально разработанного для Mac. Также доступен порт Lightning, но в документации Apple указано, что он предназначен только для передачи данных.

Порт Lightning был предназначен только для передачи данных (фото: MacRumors)

Почему прекратился выпуск и какие были проблемы

Apple прекратила выпуск демонстрационного устройства в 2016 году, поскольку оно было пронизано проблемами. Обновления iPad или Apple Watch удаляли демонстрационный контент, а переднее стекло было склонно к растрескиванию из-за конструкции корпуса.

Батареи быстро разряжались из-за постоянной зарядки, а перегрев и выход из строя были постоянными проблемами. Apple также пришлось столкнуться с проблемами сопряжения и синхронизации.

Стенд iPad с Apple Watch прекратили выпускать из-за множества проблем (фото: MacRumors)

Это заставило Apple настроить интерактивную часть демонстрационной функциональности в 2015 году. После этого изменения "iPad" предоставлял информацию Apple Watch, но больше не отражал контент на самих часах.

Демонстрационные образцы, которые были выведены из эксплуатации, должны были быть уничтожены. Найти тот, который все еще доступен, работоспособен и находится в хорошем рабочем состоянии, является редкостью.