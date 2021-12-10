Що призвело до жахливої ДТП під Черніговом: експерт вказав на маловідомі деталі трагедії

Смертельна ДТП під Черніговом за участю фури і мікроавтобуса 7 грудня, що призвела до загибелі 13 людей, за даними правоохоронців могла статися через несприятливі погодні умови, дорожнього покриття і технічного стану буса. Тим часом експерти зауважують, що у трагедії є і мало кому відомі подробиці.

Про це розповіли в Асоціації безпеки експлуатації транспорту в коментарі Styler.

Фахівці звернули увагу, що технічний стан мікроавтобуса Mersedes-Benz 313 CDI, який здійснював регулярні пасажирські перевезення, залишається під великим сумнівом.

"За наявними даними, цей транспортний засіб 2005 року виробництва, після розмитнення і реєстрації в Україні не проходив необхідну сертифікацію відповідності його конструкції до технічної документації заводу-виробника", - кажуть в АБЕТ.

Тепер, вже після трагічної аварії та в рамках кримінального провадження, з'ясовуватимуть: чи здійснювалося його переобладнання, яким чином, і чи відповідав у результаті техстан автобуса вимогам безпечної експлуатації.

"Але навіть з фотографій з місця ДТП вбачається, що переобладнання транспортного засобу відбулося з дуже серйозними порушеннями, про що свідчать відірвані від підлоги цілі ряди з сидіннями", - заявляють експерти.

Також фахівці звернули увагу, що сьогодні, 10 грудня, у цього мікроавтобуса мав закінчитися термін договору на перевезення пасажирів - за 3 дні до трагедії.

У ДТП під Черніговом 7 грудня загинули 13 пасажирів і ще 8 були травмовані (фото: facebook.com/policechernigivshchin)

"В результаті прогалин в законодавстві й халатного ставлення до безпеки пасажирів, даний транспортний засіб протягом 5 років курсував нашими дорогами. Єдине, що свідчило про його "справність" був протокол техогляду, такий самий, якими сьогодні майже відкрито торгують недобросовісні пункти техогляду, не проводячи ніяких обстежень", - вказують експерти.

В Асоціації розповідають, що саме цей "Мерседес" у 2016 році був заявлений перевізником на участь у конкурсі. Але тоді постанова Кабміну № 1081, яка визначала порядок проведення конкурсів на пасажирські перевезення, прямо не вимагала надавати сертифікат відповідності.

Тож члени конкурсної комісії "за власною ініціативою" вирішили не включати цей ключовий для безпеки перевезень людей сертифікат до списку конкурсних документів.

"Жахлива ДТП під Черніговом, як і резонансні аварії в Одесі, Кривому Розі тощо повинні різко змінити ставлення державних органів та представників транспортної галузі до контролю за дотриманням безпеки на дорогах", - переконаний президент АБЕТ Дмитро Гончарук.

Після смертельної ДТП під Черніговом водієві вантажівки вручили підозру (фото: facebook.com/policechernigivshchini)

Як досягти безпеки на дорогах і при перевезеннях

Як наголошує Гончарук, безпека на дорогах досягається не фрагментарними рішеннями, а впровадженням цілісної системи контролю над належним станом транспортних засобів.

Зокрема, потрібен профільний закон, який запровадить європейську систему дотримання безпечного стану автотранспортних засобів.

Техогляд повинен стати обов'язковим для всіх авто, як це є в країнах ЄС, але його процедура і якість також повинні відповідати європейським стандартам.

"Насамперед, це 100-відсоткова відеофіксація процесу техогляду і збереження цього файлу, а також можливість в режимі онлайн передавати показники з вимірювальних приладів до загальнодержавної бази даних", - говорить Гончарук.

Експерт додав, що такий проект закону вже розроблений і все ще обговорюється в профільному комітеті Ради.

"Які ще потрібні аргументи, скільки ще людей мають загинути, щоб в Україні, нарешті було наведено порядок з техоглядом?! Вже зараз, ми спільно з Нацполіцією вважаємо за необхідне створити робочу групу, здатну об’єктивно контролювати, наскільки професійно пункти ОТК проводять технічний огляд, та виявляти тих, хто під цим прикриттям просто торгує протоколами. Це ж не жарти: коли в гонитві та легкими і швидкими грошима нехтуються вимоги і нормативи безпеки – страждають, стають каліками і гинуть люди!"- обурюється Гончарук.

Місце ДТП з вантажівкою та мікроавтобусом під Черніговом (фото: facebook.com/policechernigivshchini)