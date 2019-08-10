Привела прямо до дитини: зниклу в лісі під Миколаєвом дівчинку знайшла собака

Службова вівчарка на прізвисько Барон допомогла розшукати зниклу безвісти 12-річну Анастасію Хардаян, яка зникла 8 серпня в Матвіївському лісі під Миколаєвом. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції області.

У цей день дівчинка йшла з матір'ю через ліс з мікрорайону Матвіївка в напрямку СВТ "Соснове". Між ними виникла словесна перепалка, після цього дівчинка стала навмисне відставати, показуючи небажання йти поруч з мамою. Вже за кілька хвилин Настя зникла.

На пошуки дівчинки був піднятий весь особовий склад Центрального відділу поліції, рятувальники ДСНС та кінологи, що обстежували кожен квадратний метр лісу.

Анастасія Хардаян (фото: mk.npu.gov.ua)

Одна з собак кінологів - німецька вівчарка Барон взяла слід від одягу дитини і провела інспектора-кінолога через увесь ліс до будинку, де проживала бабуся Насті. Саме там дівчинку і знайшли.

Зниклу дівчинку під Миколаєвом розшукала службова собака (фото: mk.npu.gov.ua)

Біглянка розповіла, що після сварки з мамою вирішила "пожартувати" та сховалась за деревами. А коли зрозуміла, що втратила матір з поля зору, спробувала сам дістатися дому, однак заблукала.

Так, блукаючи лісом, вона вийшла на лісосмугу і дійшла до житлового масиву, де проживала її бабуся.

Зниклу дівчинку під Миколаєвом розшукала службова собака (фото: mk.npu.gov.ua)

Раніше ми повідомляли, що в Києві дитячий тренер з айкідо накинувся на дівчину-підлітка з погрозами фізичної розправи, а потім з ноги вдарив цуценя, яке дівчинка вигулювала. У мережі з'явилися відео нападу та фото шкуродера.

Також ми писали, що "пухнастого" друга українських моряків вирвали з російського полону.