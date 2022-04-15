ПриватБанк заблокував карту біженки з двома дітьми: жінка у розпачі, а у банку розводять руками

Чому українка скаржиться на ПриватБанк

Жінка була вимушена покинути країну разом з двома дітьми і вже більше місяця знаходиться на території Польщі.

Молодшій дитині 5 місяців, старшому сину 6 років й він має тяжку інвалідність, через що потребує постійного догляду. На старшого сина Тетяна отримує соціальні виплати.

Днями, скаржиться жінка, при спробі скористатися отриманими коштами, ПриватБанк заблокував картку й Приват24.

"Телефонуючи на гарячу лінію 3700 мені пропонують звернутися до найближчого відділення (ви давно в Польщі відкрили відділення?). Після довгих та непродуктивних розмов запропонували звернутися до онлайн-чату, де знов почалося все спочатку. Таким чином я витратила два дні, намагаючись розблокувати картки та фінансовий номер, бо довелося переписуватися не з одним оператором, безліч разів прикріплювала своє фото с паспортом, як цього вимагали оператори", - написала жінка.

Після цих процедур їй нарешті розблокували картку та відновили фінансовий номер.

Але через кілька днів - все почалося спочатку.

"Коли сьогодні мені було необхідно перевести кошти на свою картку іншого банку, мені знов заблокували картку та фінансовий номер. Скільки днів мені цього разу треба витратити, щоб розблокувати картку та фінномер? Також виникає питання: ПриватБанк щоразу блокуватиме картки та доступ до Приват24 при кожній спробі користування власними коштами? На якій підставі, за якими критеріями ці дії з коштами підпадають під так звані "підозрілі операції"? Де визначення? Де роз’яснення, що це за такі "підозрілі операції"? - бідкається жінка.

"Чому я маю витрачати час на непрофесійних операторів ПриватБанку кожного разу, коли маю намір використати кошти як вважаю за необхідне для своїх дітей, замість того, щоб проводити цей час із ними (дітьми), оскільки вони й так психологічно травмовані через вимушений від'їзд з дому?" - скаржиться українка.

Відповідь ПриватБанку

У фінансовій установі відреагували на звернення жінки. Але підкреслили: допомогти нічим не можуть.

"Дійсно, деякі операції можуть потрапляти на перевірку. Це викликано необхідністю впевнитись, що їх здійснюєте саме ви, а не третя особа і цим самим захистити вас від шахраїв. Якщо є підозри, що операцію здійснює третя особа - ми вимушені прийняти усі міри задля збереження ваших коштів", - зазначили у банку.

Для вирішення питання Тетяну знову попросили звернутися в підтримку фінустанови, де "фахівці з радістю допоможуть".

Хоча це, з огляду на опис проблеми самої Тетяни, аж ніяк не вирішить її питання...