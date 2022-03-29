ПриватБанк опублікував працюючі відділення в Києві: список

ПриватБанк сповістив своїх клієнтів про роботу відділень у Києві 29 березня.

Як ми раніше писали, ПриватБанк отримав системи супутникового інтернету StarLink для безперервної роботи.

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