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ПриватБанк объявил о выплатах до 50 тысяч гривен: как украинцам их получить

ПриватБанк объявил об акции для украинцев (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)
Автор: Юлия Гаюк

ПриватБанк объявил об акции с розыгрышем до 50 000 гривен. Для участия нужно просто производить платежи через этот банк.

Об этом сообщили на официальном сайте учреждения.

Подробнее об акции

Участие в розыгрыше могут принимать все совершеннолетние клиенты ПриватБанка, имеющие ИНН и активную карту Mastercard.

Для того чтобы стать участником нужно:

  • зарегистрироваться
  • осуществить пять, 10 или 15 платежей с карты Mastercard через меню "Платежи" в Приват24

Платежи можно также проводить, в том числе через QR-код или кнопку оплаты на сайте, ведущие в Приват24.

Если вы выполнили все эти условия, вам остается только ждать розыгрыш призов в финале.

Что можно получить

Среди призов можно выиграть разные суммы денег:

  • за пять платежей в месяц - 10 000 гривен
  • за 10 платежей в месяц - 20 000 гривен
  • За 15 платежей в месяц - 50 000 гривен

К платежам, отвечающим требованиям, относятся также оплата коммунальных услуг, уплата штрафа, оплата обучения в школе/детсаду/ВУЗе, благотворительный взнос, плата за товары и услуги на счет ФЛП/юридического лица.

Розыгрыш продлится до 30 сентября 2023 года.

В конце с помощью ресурса Random.org определят 13 победителей, а всего 39 украинцев получат денежные призы разных размеров.

Ранее мы рассказывали, что ПриватБанк изменил условия перевода средств.

Читайте также о новой мошеннической схеме, где якобы замешан ПриватБанк.

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