ПриватБанк объявил о выплатах до 50 тысяч гривен: как украинцам их получить

ПриватБанк объявил об акции с розыгрышем до 50 000 гривен. Для участия нужно просто производить платежи через этот банк.
Об этом сообщили на официальном сайте учреждения.
Участие в розыгрыше могут принимать все совершеннолетние клиенты ПриватБанка, имеющие ИНН и активную карту Mastercard.
Для того чтобы стать участником нужно:
Платежи можно также проводить, в том числе через QR-код или кнопку оплаты на сайте, ведущие в Приват24.
Если вы выполнили все эти условия, вам остается только ждать розыгрыш призов в финале.
Среди призов можно выиграть разные суммы денег:
К платежам, отвечающим требованиям, относятся также оплата коммунальных услуг, уплата штрафа, оплата обучения в школе/детсаду/ВУЗе, благотворительный взнос, плата за товары и услуги на счет ФЛП/юридического лица.
Розыгрыш продлится до 30 сентября 2023 года.
В конце с помощью ресурса Random.org определят 13 победителей, а всего 39 украинцев получат денежные призы разных размеров.
Ранее мы рассказывали, что ПриватБанк изменил условия перевода средств.
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