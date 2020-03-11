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ПриватБанк почав блокувати рахунки українців: що відбувається

STYLERЖиття    11.03.2020 - 17:46
ПриватБанк почав блокувати рахунки українців: що відбувається
ПриватБанк блокує рахунки українців (фото: колаж РБК-Україна)

Українцям почали блокувати рахунки Приватбанку через штрафи ПДР

ПриватБанк блокує рахунки порушників правил дорожнього руху за вказівкою виконавчої служби. При цьому на рахунку людей, які не сплатили штраф, блокуються всі гроші, а не тільки сума штрафу.

Повідомлення про блокування рахунку в ПриватБанку приходять з наступним текстом:

ПриватБанк почав блокувати рахунки українців: що відбувається

Скріншот повідомлення

Якщо клієнт банку хоче дізнатися подробиці арешту свого рахунку, то його відсилають до виконавчої служби. При цьому оператори банку не говорять по якій справі накладається штраф.

При аналізі бази боржників Мін'юсту можна прийти до висновку, що арешт був ініційований департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради

Зазвичай штраф за неправильну парковку становить 510 гривень, якщо транспортний засіб не створює перешкоди та небезпеки іншим учасникам руху, то і зовсім може становити 255 гривень

У підсумку виходить, що через невеликий штраф, людина залишається без доступу до своїх коштів. При цьому немає можливості ні переказати, ні оплатити якісь послуги.

Представники Приватбанку заявили, що блокування рахунків клієнтів - це не їх вина, оскільки вони тільки підкоряються розпорядженням виконавчої служби.

У фінустанові також підкреслили, що подібна практика існувала завжди, але з листопада 2019 року цей процес прискорився завдяки автоматизації.

Раніше повідомлялося про те, що ПриватБанк приготував сюрприз для підприємців, які хочуть отримати кредити.

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