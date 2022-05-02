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У Приват24 з'явилася нова функція: для чого вона потрібна

Фото: ПриватБанк ввів нову функцію (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

ПриватБанк запускає інтеграцію з платіжною системою Payoneer через додаток Приват24.

Про це повідомили у прес-службі банку.

Що дасть інтеграція українцям

  • реєстрація та авторизація в сервісі Payoneer з банківського додатка, прив'язка наявного аккаунта і Перегляд історії дебетових транзакцій через Приват24;
  • виведення коштів з Payoneer на карти і рахунки. Зарахування грошей проводиться цілодобово в режимі онлайн для фізичних осіб і з 8.00 до 20.00 в робочі дні для ФОП;
  • можливість відкривати віртуальні карти в процесі виведення коштів, а також миттєве отримання банківських реквізитів за балансами в доларах і євро для прийому платежів за надані послуги;
  • відсутність комісій банків-кореспондентів по SWIFT-платежу від Payoneer.

Для довідки

Payoneer - це платіжна система, створена в США, вона надає фінансові послуги і здійснює грошові перекази.

Також система є зареєстрованим провайдером MasterCard.

Як ми раніше писали, ПриватБанк для безпеки перевів ІТ-системи з фізичного центру зберігання даних в "хмару".

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ПриватБанк