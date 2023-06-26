"Притягивают, как магнит". Юная украинская певица призналась, что ее тянет к старшим мужчинам

Диана Горбяк (фото: instagram.com/sowa_official)

"Мне нравятся старшие мужчины, я это не скрываю уже давно, это знают мои близкие и друзья. Со зрелыми мужчинами, я себя чувствую максимально комфортно", - говорит певица.

Но для Дианы важно, "чтобы этот человек противоположного пола был интересным собеседником". Это не менее важная для артистки черта характера.

Недавно SOWA поняла, что ей интересно общаться даже с очень зрелыми мужчинами, которые старше ее "например на лет 20".

"Я не чувствую этой разницы в возрасте. И если в человеке есть то, что притягивает как магнит, - мне все равно, какая разница в возрасте. Я человек творческий, мне нужно вдохновение", - признается она.

Добавим, что Диана родилась во Львове. Она финалистка телепроекта "Украинская песня", участница фестиваля Atlas Weekend, национальных отборов песенного конкурса "Евровидение 2022" и "Евровидение 2023".

SOWA – лауреат всеукраинских и международных конкурсов и фестивалей.

Диана Горбяк (фото: instagram.com/sowa_official)

Последние полгода девушка активно общается с Юрием Юрченко, с которым вместе отъездили концертный тур, куда девушку пригласила группа Скрябин, солистом которой считается Юрченко. Они часто появляются вместе на людях и даже дают общие интервью.

SOWA и Юрий Юрченко (фото: instagram.com/sowa_official)

Во время последнего выхода в свет SOWA получила неожиданный романтический подарок от Юрченко.

Но это не все. Во время премии YUNA звезды обменялись комплиментами и SOWA получила подарок от Юрченко.