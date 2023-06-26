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"Притягивают, как магнит". Юная украинская певица призналась, что ее тянет к старшим мужчинам

SOWA и Юрий Юрченко закрутили роман? (коллаж: Styler)
Автор: Анна Шиканова

Украинская певица Диана Горбяк, более известная под сценическим именем SOWA, во время церемонии премии YUNA флиртовала с Юрием Юрченко, с которым артистка недавно откатала тур.

Тогда, на вопрос журналистов, все ли у них серьезно, 19-летняя Диана сказала так: "А что только Жадану с Соловой так можно?" Это заявление певицы о возможных отношениях с 50-летним Юрченко наделали шум в медиа и среди представителей шоу-бизнеса.

Пока певица не подтвердила и не опровергла возможный роман с легендарным артистом. Но в комментарии Styler SOWA призналась: ее привлекают старшие мужчины.

Диана Горбяк (фото: instagram.com/sowa_official)

"Мне нравятся старшие мужчины, я это не скрываю уже давно, это знают мои близкие и друзья. Со зрелыми мужчинами, я себя чувствую максимально комфортно", - говорит певица.

Но для Дианы важно, "чтобы этот человек противоположного пола был интересным собеседником". Это не менее важная для артистки черта характера.

Недавно SOWA поняла, что ей интересно общаться даже с очень зрелыми мужчинами, которые старше ее "например на лет 20".

"Я не чувствую этой разницы в возрасте. И если в человеке есть то, что притягивает как магнит, - мне все равно, какая разница в возрасте. Я человек творческий, мне нужно вдохновение", - признается она.

Добавим, что Диана родилась во Львове. Она финалистка телепроекта "Украинская песня", участница фестиваля Atlas Weekend, национальных отборов песенного конкурса "Евровидение 2022" и "Евровидение 2023".

SOWA – лауреат всеукраинских и международных конкурсов и фестивалей.

Диана Горбяк (фото: instagram.com/sowa_official)

Последние полгода девушка активно общается с Юрием Юрченко, с которым вместе отъездили концертный тур, куда девушку пригласила группа Скрябин, солистом которой считается Юрченко. Они часто появляются вместе на людях и даже дают общие интервью.

SOWA и Юрий Юрченко (фото: instagram.com/sowa_official)

Во время последнего выхода в свет SOWA получила неожиданный романтический подарок от Юрченко.

Но это не все. Во время премии YUNA звезды обменялись комплиментами и SOWA получила подарок от Юрченко.

Напомним, что недавно Оля Полякова пожаловалась на проблемы со здоровьем и рассказала об операции.

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романЮрко ЮрченкоSOWA