Притула знову розніс Мураєва у прямому ефірі: на фіга ви Раді?

Фото: Притула і Мураєв (Колаж РБК-Україна)

Притула різко осадив свого опонента

Сергій Притула, який є відомим шоуменом і волонтером, але йде на вибори в Раду від партії "Голос", знову різко осадив депутата від "Опозиційного блоку" Євгена Мураєва. Словесна перепалка сталася у передачі "Право на владу".

Мураєв "напав" на Притулу і звинуватив його в тому, що у нього зовсім немає досвіду в політиці, на що шоумен і волонтер відповів йому, що все життя заробляє собі на хліб сам, а нардеп розводить клоунаду і нічого не робить у Раді.

"Ви казали, що читали мою біографію. Що я працював на будівництві, вантажником, посудомийником... в мене в кар'єрі було різне. Але мені, на відміну від вас, батько не міг дати грошей на нафтопереробний бізнес. Я повинен був заробляти на життя сам", — сказав Притула.

Сергій звинуватив Мураєва в бездіяльності, оперуючи фактами.

"І якщо ви такий ефективний, то я запитаю ще раз: 167 законопроектів, які ви подавали за 4 роки роботи в Раді, і ні за один не проголосували... Ви стріляєте холостими. На фіга ви Раді? Що ви клоунаду розводите?" — запитав шоумен.

В кінці передачі Євген Мураєв, вичерпавши всі аргументи, сказав Притулі, "що його ніхто не знає".

Цитату можна почути на 2:33:30 хвилині відео.

Відео: Передача "Право на владу" (YouTube/ТСН)

Як ми раніше писали, Сергій Притула на одній з політичних телепрограм напередодні парламенських виборів влаштував жорстку перепалку з Євгеном Мураевым, який нещодавно увійшов до складу фракції "Оппозиционний блок".