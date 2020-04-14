Притула - мер Києва? Шоумен зробив важливу заяву

Сергій Притула розповів, чи буде він балотуватися в мери Києва на чергових виборах у жовтні 2020 року. Адже за останнім соцопитуванням шоумен і волонтер займає другу сходинку в рейтингу після Віталія Кличка.

Зазначимо, що хоча Притула про свої політичні амбіції не заявляв, великий відсоток киян хотів би бачити його в ролі наступного міського голови.

Шоумен каже, що його дивує "звідки ростуть корені" у цих опитувань, адже за останні кілька тижнів він бачив вже три або чотири такі соціології, пише Українська правда.

"В якійсь (соціології. - Ред.) я є, в якійсь мене немає. В одній у Кличка якісь там відсотки, у Пальчевського, ще у когось. Я сиджу і не розумію", - говорить Притула.

На думку телеведучого, в країні відбувається "страшне", і він не розуміє, навіщо зараз всі ці рейтинги.

"Мені цікаво, тому що я знаю, що мою скромну персону міряють відразу з двох сторін: це і по Києву, і, мені сорока звісточку приносила, що і по Україні. Звідки стільки інтересу до мене, я поняття не маю", - дивується шоумен і жартує, що йому це все лестить.

Незважаючи на всі рейтинги і соцопитування, Сергій Притула стверджує, що не є учасником якої-небудь компанії і взагалі у нього інші пріоритети.

Це турбота про сім'ю, це простій на роботі через карантин, ну і звичайно ж волонтерська допомога військовим, куди шоумен продовжує збирати і відправляти кошти, адже "війна на карантин не пішла".

"Зараз це (участь у виборах. - Ред.) абсолютно не пріоритетна історія, чесно. Я навіть не дивлюся на якусь найближчу перспективу, щоб до цих питань повертатися, тому що є більш нагальні потреби", - сказав він.

Раніше ми писали, що Сергій Притула жорстко висміяв соратника Володимира Зеленського.