Притула зізнався, як його ласкаво називає вдома дружина: сміялися всі

Сергій Притула зробив відверте зізнання на шоу Хто зверху?
Сергій Притула на шоу Хто зверху?, 8 сезон якого стартує на "Новому каналі", розповів про те, як його ласкаво називає вдома дружина Катерина.
У ефірі популярного розважального шоу ведучий і головний "вар'ят" країни зізнався, що сам він не надто любить "оці пискливі зверненя". Але все ж одне шоумен назвав.
Сергій Притула у шоу Хто зверху? (фото: zverhu.novy.tv)
"Коли я роблю якісь правильні речі, і вони поліпшують життя моєї сім’ї, приходжу потім додому, а мене дружина зустрічає на порозі і каже: "Прийшла моя Вумна Вутка", - розповів шоумен.
Сергій Притула у шоу Хто зверху? (фото: zverhu.novy.tv)
Таке прізвисько дуже розвеселило зіркових учасників Хто зверху? - Світлану Тарабарову, Ірму Вітовську, Олександру Машлятіну, Олексія Тритенка, Івана Люленова та Романа Міщерякова.
Учасники шоу Хто зверху? (фото: zverhu.novy.tv)
Додамо, що перший випуск нового сезону шоу Хто зверху? можна буде дивитися вже 4 вересня.
Раніше Сергій Притула розповів, як потрібно боротися з українцями, які неправильно паркуються, хамлять, викидають сміття собі ж під ноги тощо.