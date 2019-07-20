Навіть не пригальмувала: в Івано-Франківську іномарка збила на "зебрі" дворічну дівчинку

В Івано-Франківську сталася ДТП, в результаті якої постраждала дворічна дитина. Вранці 20 липня автомобіль Mitsubishi Lancer скоїв наїзд на маленьку дівчинку, яка переходила дорогу зі своєю мамою на пішохідному переході. Про це повідомляє місцеве видання "Галицький Кореспондент".

Інцидент стався на вулиці Миколайчука 28. Жінка їхала на іномарці з вулиці Стуса на вулицю Миколайчука, і не пригальмувала перед "зеброю".

Як розповіла спікерка патрульної поліції Христина Мриглід, водійка не надала перевагу в русі пішоходам, і скоїла наїзд на дівчинку.

На місце ДТП прибула слідчо-оперативна група. В даний час з'ясовуються всі деталі події.

Постраждалу дитину забрали в дитячу лікарню, де надають медичну допомогу.

Наскільки серйозні травми отримала дівчинка - не уточнюється.

Ілюстративне фото: Патрульна поліція (РБК-Україна)

Як повідомлялося раніше, в червні у Києві водій іномарки наїхав на ногу дворічній дитині - машина здавала назад, і водій не помітив хлопчика поруч з авто. Дитину госпіталізували.

Також ми писали про те, що нещодавно у Конотопі під Сумами позашляховик збив жінку з коляскою на пішохідному переході. ДТП сталася в тому самому місці, де 7 червня авто начальника поліції збило хлопчика, що викликало широкий резонанс у суспільстві.