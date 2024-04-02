Пристегнитесь, вы взлетаете. Венера в Овне подарит огромное счастье пяти знакам Зодиака

Стрелец

Венера в Овне поможет вам взглянуть на мир с позитивом. Вы получите силы и желание, чтобы двигаться вперед. Общайтесь с людьми, это пойдет вам на пользу. И проявите свою харизму, не время стыдиться и "зарываться" в комплексах. Вас ждет мощный период трансформаций.

Рак

Венера в знаке Овна принесет в вашу жизнь период мощной эволюции. Вы сможете многое переоценить и многое переоценить, это коснется

Овен

Конечно же, Венера в вашем знаке Зодиака окажет на вас наибольшее влияние. Готовьтесь к периоду осмыслений, новых свершений. Постарайтесь правильно расставлять приоритеты и не тратьте свою энергию на то, что совсем не заслуживает вашего внимания.

поверхности