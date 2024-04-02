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Пристегнитесь, вы взлетаете. Венера в Овне подарит огромное счастье пяти знакам Зодиака

Что готовит Венера в Овне (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

В период с 5 по 28 апреля 2024, когда Венера войдет в знак Овна, всех ждут глобальные трансформации. Однако особенно повезет представителям пяти знаков Зодиака.

Кому повезет в ближайшее время, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Spiritualify.

Стрелец

Венера в Овне поможет вам взглянуть на мир с позитивом. Вы получите силы и желание, чтобы двигаться вперед. Общайтесь с людьми, это пойдет вам на пользу. И проявите свою харизму, не время стыдиться и "зарываться" в комплексах. Вас ждет мощный период трансформаций.

Рак

Венера в знаке Овна принесет в вашу жизнь период мощной эволюции. Вы сможете многое переоценить и многое переоценить, это коснется

Овен

Конечно же, Венера в вашем знаке Зодиака окажет на вас наибольшее влияние. Готовьтесь к периоду осмыслений, новых свершений. Постарайтесь правильно расставлять приоритеты и не тратьте свою энергию на то, что совсем не заслуживает вашего внимания.

поверхности

К слову, ранее мы уже рассказывали, какие знаки Зодиака услышат хорошие новости.

Кроме этого, недавно появился таро-гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака.

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