Не прийшло запрошення на вибори: що робити і як перевірити себе у списках

Місцеві вибори 2020 (фото: РБК-Україна)

Українцям розповіли, що робити, якщо ви не отримали запрошення на вибори 25 жовтня

Місцеві вибори пройдуть в Україні 25 жовтня. Відкриються виборчі дільниці по всій країні о 8:00 і працюватимуть протягом 12 годин - до 20:00. Як правило, українці отримують на пошту письмові повідомлення (запрошення) на вибори.

Цей документ з собою брати не треба, щоб проголосувати, достатньо паспорта. Але наявність запрошення говорить, що ви точно є в списках виборців. Що ж робити, якщо з якої-небудь причини вам повідомлення не прийшло.

Українці можуть зробити онлайн-запит у реєстрі виборців. Для цього потрібно зайти на сайт Державного реєстру і зареєструватися в сервісі "Особистий кабінет виборця". Сама процедура проста і займає не більше кількох хвилин. Але обов'язкова наявність адреси електронної пошти.

В реєстрі вибираєте розділ "Перевірка включення". Далі вам пропонується заповнити форму. Як вона виглядає, дивіться нижче.

Форма для перевірки себе у списку виборців

Після ви отримаєте восьмизначний код на пошту, який дійсний протягом 15 хвилин. Скопіюйте та введіть цифри в полі на сайті реєстру. І ви отримаєте інформацію про номер та адресу своєї виборчої дільниці.

І не забудьте перевести час на годиннику, щоб не простояти біля виборчої дільниці в очікуванні її відкриття або не запізнитися ввечері.

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