ru ua
Пт, 01 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Прийшли спасатєлі і забрали все": дивіться, як живуть люди в розбомбленій Боромлі під Сумами

Новость на русском →
Боромля, П'ятниця 01 квітня 2022 12:53
"Прийшли спасатєлі і забрали все": дивіться, як живуть люди в розбомбленій Боромлі під Сумами Колаж РБК-Україна: Як люди живуть в зруйнованій Боромлі
Автор: Світлана Мащенко

Село Боромля і місто Тростянець були звільнені від російських окупантів 26 березня. Там залишаються багато місцевих мешканців, яким "освободітєлі" лишили руїни.

Відео опублікував голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Сьогодні наш Тростянець і Боромлю звільнили ЗСУ спільно з місцевими жителями. Низько вклоняємося місцевим загонам тероборони і всім, хто допомагав звільняти громади", - заявив наприкінці березня Живицький.

Пенсіонерка розповідає, що бомбити почали вже з ранку 24 лютого. А 5 березня снаряд влучив в її будинок. У домі зруйновано дах, вибиті шибки.

&quot;Прийшли спасатєлі і забрали все&quot;: дивіться, як живуть люди в розбомбленій Боромлі під Сумами&quot;Прийшли спасатєлі і забрали все&quot;: дивіться, як живуть люди в розбомбленій Боромлі під Сумами&quot;Прийшли спасатєлі і забрали все&quot;: дивіться, як живуть люди в розбомбленій Боромлі під Сумами

Волонтери везуть в село речі і продукти першої необхідності

Волонтерка Оксана, яка допомагає з другого дня війни із забезпеченням військових і тероборонівців медикаментами, тепер працює над збором і доставкою гуманітарної допомоги в постраждалі райони.

Зараз допомогу везуть в Боромлю. Волонтери зібрали найнеобхідніше, аби допомогти людям.

"Сьогодні ми веземо перший гуманітарний вантаж в Боромлю. Вчора ми зробили розвідку. Сьогодні ми везем те, що люди власне замовили", - говорить вона.

Вантаж доставлятимуть з Сум.

&quot;Прийшли спасатєлі і забрали все&quot;: дивіться, як живуть люди в розбомбленій Боромлі під Сумами&quot;Прийшли спасатєлі і забрали все&quot;: дивіться, як живуть люди в розбомбленій Боромлі під Сумами

В Боромлі не лишилося живого місця

Місцевий мешканець розповідає, жили нормально, були магазини. Зараз все знищено.

"У нас все було в магазинах. Пішов, купив. Нема жодного магазину. Все пусто", - говорить чоловік.

Військові кажуть, що в місті можуть бути міни і попереджають місцевих нічого не підбирати.

"Прийшли "спасатєлі" і забрали все. Що 17 років наживав, наживав. Гараж, квартиру, квартиру. Помогли, спасибі їм за те, що помогли. Царство їм небесне", - говорить з гіркою іронією в голосі ще один місцевий мешканець

Раніше ми писали, як жили окупанти в Тростянці. Вони їли, ходили в туалет і спали в одному приміщенні.

Підписуйтесь на дружній Telegram-канал, який висвітлює всі злочини РФ проти України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумская область Війна Росії проти України
LITE
Саме цього нам не вистачає: психолог про те, від чого не варто відмовлятись під час війни
Саме цього нам не вистачає: психолог про те, від чого не варто відмовлятись під час війни