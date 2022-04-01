"Прийшли спасатєлі і забрали все": дивіться, як живуть люди в розбомбленій Боромлі під Сумами
Село Боромля і місто Тростянець були звільнені від російських окупантів 26 березня. Там залишаються багато місцевих мешканців, яким "освободітєлі" лишили руїни.
Відео опублікував голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Сьогодні наш Тростянець і Боромлю звільнили ЗСУ спільно з місцевими жителями. Низько вклоняємося місцевим загонам тероборони і всім, хто допомагав звільняти громади", - заявив наприкінці березня Живицький.
Пенсіонерка розповідає, що бомбити почали вже з ранку 24 лютого. А 5 березня снаряд влучив в її будинок. У домі зруйновано дах, вибиті шибки.
Волонтери везуть в село речі і продукти першої необхідності
Волонтерка Оксана, яка допомагає з другого дня війни із забезпеченням військових і тероборонівців медикаментами, тепер працює над збором і доставкою гуманітарної допомоги в постраждалі райони.
Зараз допомогу везуть в Боромлю. Волонтери зібрали найнеобхідніше, аби допомогти людям.
"Сьогодні ми веземо перший гуманітарний вантаж в Боромлю. Вчора ми зробили розвідку. Сьогодні ми везем те, що люди власне замовили", - говорить вона.
Вантаж доставлятимуть з Сум.
В Боромлі не лишилося живого місця
Місцевий мешканець розповідає, жили нормально, були магазини. Зараз все знищено.
"У нас все було в магазинах. Пішов, купив. Нема жодного магазину. Все пусто", - говорить чоловік.
Військові кажуть, що в місті можуть бути міни і попереджають місцевих нічого не підбирати.
"Прийшли "спасатєлі" і забрали все. Що 17 років наживав, наживав. Гараж, квартиру, квартиру. Помогли, спасибі їм за те, що помогли. Царство їм небесне", - говорить з гіркою іронією в голосі ще один місцевий мешканець
Раніше ми писали, як жили окупанти в Тростянці. Вони їли, ходили в туалет і спали в одному приміщенні.
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