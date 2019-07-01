Природа завжди перемагає: з'явилися нові вражаючі знімки Чорнобиля

Чорнобильську АЕС і місто Прип'ять у Зоні відчуження показали на неймовірних знімках, які демонструють здатність природи відновлюватися і займати простір, коли звідти йде людина. В мережу виклали ряд приголомшливих фото.

Судячи зі змін, які відбулися в Зоні відчуження за останні 33 роки, можна побачити, що природі зовсім не заважає високий радіаційний фон.

Чорнобиль показали на нових вражаючих фото (фото: instagram.com)

На цих знімках видно, що всі творіння людини з кожним роком руйнуються, і лише природа, що володіє здатністю до щорічного самовідновлення, буяє і квітне біля Чорнобильської АЕС.

Чорнобиль показали на нових вражаючих фото (фото: instagram.com)

Відзначимо, що завдяки величезній кількості зелені, порожні дитячі гірки та атракціони виглядають вже не так страшно.

Чорнобиль показали на нових вражаючих фото (фото: instagram.com)

А деякі творіння природи схожі на тренди у сфері ландшафтного дизайну.

Чорнобиль показали на нових вражаючих фото (фото: instagram.com)

На жаль подібне розмаїття барв можна спостерігати лише пізньої весни, влітку і ранньої осені. Коли ж зелень засинає на зиму, вся потворність іржі і зруйнованих будівель знову нагадує нам, що це мертве місце.

Чорнобиль показали на нових вражаючих фото (фото: instagram.com)

Нагадаємо, нещодавно перший президент України Леонід Кравчук розкрив невідомі подробиці аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Як повідомлялося раніше, режисер Андрій Приймаченко звинуватив творців серіалу "Чорнобиль" в тому, що вони нібито використовували його власний відеоролик у створенні фільму і при цьому не зверталися до нього з приводу дозволу.

Також ми писали про те, що творці серіалу "Чорнобиль" зробили заяву про продовження.