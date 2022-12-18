Прекратите так делать! Эти вещи убивают ваши отношения с любимыми

Сидеть в туалете с открытой дверью

Почти все пары делают это – и все же это убийца желания номер один. Тот, кто регулярно садится перед своей любимой или любимым на унитаз или мочится с открытой дверью, уничтожает интимность и эротизм.

Неряшливый вид дома и перед сном

Когда партнеры долго живут вместе, они не видят смысла надевать перед сном стринги или соблазнительные трусы. Но это не повод отпугивать партнера изношенными ночнушками или домашними халатами.

Вонючие тапочки

Зловонные тапочки отнюдь не разжигают страсть вашего партнера. Убедитесь, что ваши тапочки всегда хорошо пахнут.

Метеоризм и Ко

Пощадите партнера: откажитесь от озвучивания подробных описаний вздутия живота и других желудочно-кишечных проблем. Тем более не стоит подпускать, когда вы вместе в постели.

Чеснок шлейф

Даже если вы любите есть чеснок и лук, и все это с селедкой, учитывайте, что страстные поцелуи практически невозможны при зловонном дыхании. Ради вашего партнера уберите эти продукты из ежедневного рациона.