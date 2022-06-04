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Як у принцеси Діани: наймодніша стрижка цього літа

Стрижка літа 2022 (колаж Styler)
Автор: Марина Настевич

Зараз стає популярним сучасний варіант стрижки, яку свого часу носила принцеса Діана.

Йдеться про стрижку боб-каре, яка стане наймоднішою влітку 2022, повідомляє Glamour.

За словами Сьюзі Макгілл, міжнародного художнього директора Rainbow Room, є причина, по якій культова стрижка Діани стала популярною зараз.

"Діана завжди була іконою стилю, а стрижка боб ніколи не виходить з моди. Діана завжди носила стрижку боб, іноді доходячи трохи вище вилиць, а іноді трохи подовжуючи ззаду, але те, що завжди було фішкою Діани, це глибокий бічний проділ, а також обсяг і шари в її волоссі", - пояснює Сьюзі.

Принадність цієї зачіски в тому, що якщо вона підстрижена на правильну довжину, наприклад, до вилиць, її можна залишити, щоб вона красиво відросла, і це може бути стрижка з мінімальними витратами на догляд.

Боб як у принцеси Діани - трендова стрижка літа 2022 (instagram.com/kaiagerber)

"Якщо волосся пострижене шарами і зроблений бічний проділ, це миттєво додасть обсягу і може зробити зачіску ще більш невибагливою з точки зору укладання, оскільки ви можете просто додати який-небудь засіб для укладання, щоб надати додаткову текстуру вашому волоссю, або укласти його феном, щоб домогтися гладкості, як у Діани", - говорить Сьюзі.

Експерт з зачісок Андреас Уайлд згоден з тим, що сучасна стрижка Діани буде актуальна для літа, тому що вона така свіжа.

"Це дійсно яскравий образ, відмінна ідея для літа. Він такий жіночний і в той же час мужній", - зазначив він.

Боб як у принцеси Діани - трендова стрижка літа 2022 (instagram.com/mariahkrey)

Майстер підкреслює, що шари важливі, тому що вони відкривають обличчя. Що стосується укладання, сушка феном шарів назад, а потім вперед надає пружність і надає зачісці сучасний вигляд.

Боб як у принцеси Діани - трендова стрижка літа 2022 (instagram.com/elizabeth_debickiofficial)

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