RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Принцесса Уэльская впервые надела тиару королевской династии, которую мир не видел с 1930 года

Кейт Миддлтон одела тиару цирицы Сретморт (фото: Getty images)
Автор: Юлия Любченко

Кейт Миддлтон умеет удивлять публику своими интересными элементами образов. Не секрет, что она любит воплощать образы принцессы Дианы. Но иногда женщина добираеся и до вещей других членов королевской династии.

О том, по какой причине принцесса надела тиару покойной царицы Розы Стратмор, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на издания People , The Court Jeweller и Instagram-страницу поклонников принцессы.

Кейт Миддлтон надела тиару покойной царицы Розы Стратмор

41-летняя принцесса Уэльская посетила государственный банкет в Букингемском дворце, который является частью государственного визита президента Республики Корея Юн Сук Йо и первой леди Ким Кеон Хи. Она присоединилась к королю Чарльзу, королеве Камилле, принцу Уильяму и другим членам королевской семьи.

Жена Уильяма была одета в длинное платье молочного цвета, украшенное камнями и синей лентой через плечо.

Стоит сказать, что платье очень подходит принцессе. В нем она выглядит как настоящая невеста с 19-го века. В это время такие платья были основой женского гардероба и демонстрировали сдержанную красоту и элегантность.

В честь этого события Кейт решила надеть еще тиару, которую никто не трогал с 1930 года, этот цветочный головной убор является частью коллекции Королевы-матери и принадлежит царице Розе Стратмор.

Кейт Миддлтон одела тиару цирицы Сретморт (фото: instagram.com/katemiddletonprincessofwales)

Исторические данные о тиаре, которую одела Кейт

По данным The Court Jeweller, название аксессуара произошло от имени отца королевы-матери, который был графом Стратмор и Кингхорн и подарил украшение на свадьбу, когда она вышла замуж за принца Альберта - будущего короля Георга VI и отца королевы Елизаветы.

Известно, что королева Елизавета II унаследовала тиару от матери в 2002 году, но она никогда не носила ее публично при жизни. В течение многих лет ее упоминали как возможную свадебную диадему для разных королевских невест, но она находилась в тени до 2023 года, пока ее не коснулась рука принцессы Уэльской.

Кейт Миддлтон одела тиару цирицы Сретморт (фото: instagram.com/katemiddletonprincessofwales)

Ранее мы писали о том, что Кейт Миддлтон попала в громкий скандал из-за цены своего наряда.

Также читайте наш материал о том, как Кейт Миддлтон в рождественском наряде сообщила хорошую новость.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кейт Миддлтонприкраси