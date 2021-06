Принц Вільям вигнав брата Гаррі і Меган Маркл з палацу: що відомо

Повідомляється, що конфлікт між братами почався після того, як співробітники палацу викрили Меган Маркл в грубому і зневажливому до них ставленні.

Історик королівської сім'ї Роберт Лейсі у своїй книзі Battle of Brothers: The Inside Story of a Family in Tumult пише, що дружина принца Гаррі була звинувачена в грубій поведінці і знущаннях.

Така ситуація буквально розлютила Вільяма. Герцог Кембриджський був всерйоз стурбований, що Меган "краде" у нього брата, а також "розхитує заповітні принципи монархії".

"Він був в жаху від того, що йому розповіли про ймовірну поведінку Меган, і він хотів почути, що скаже Гаррі. Розбірки між братами були запеклими і лютими", - розповіло джерело.

Незабаром після цього Вільям попросив брата і його дружину покинути Кенсінгтонський палац. Вони деякий час пожили в особняку Фрогмор-хаус, а незабаром і зовсім покинули Великобританію.