Принц Гаррі розчарував Меган Маркл: можуть розлучитися

Меган Маркл може розірвати стосунки з принцом Гаррі, оскільки його поведінка починає переходити всі межі. Поки що дружина терпить, але як складуться обставини потім - вгадати складно.

Принц Гаррі, мабуть, не дуже задоволений якістю свого життя. Він вирішив вдатися до випробуваного засобу для зняття стресу - алкоголю. Про це повідомляє видання повідомляє Сelebrity Insider.

Гаррі знайшов розраду в вечірках у будинку співачки Адель, що живе по сусідству. "Гаррі і Адель відмінно ладнають один з одним, і він повернувся до свого улюбленого в молодості заняття - зухвалих вечірок. І Гаррі, і Адель люблять пропустити чарочку", - зазначив інсайдер.

Все це зовсім не подобається Меган Маркл, адже вона доклала чимало зусиль, щоб прищепити Гаррі любов до здорового способу життя, змусила його відмовитися від спиртного, а також зробила все, щоб усунути поганий вплив на Гаррі його друзів.

"Меган дуже старанно працювала, щоб перетворити Гаррі в вегетаріанця, що п'є зелений сік, і щоб зробити це, їй, по суті, довелося усунути весь його поганий вплив. Однак тепер він може запросто звернутися до Адель", - прокоментувало джерело.

Нагадаємо, що Меган Маркл надала принцу Гаррі неймовірну підтримку.

Ми писали, Меган Маркл і принц Гаррі звернулися в поліцію за допомогою.