Принц Гарри прилетел к больному отцу королю Чарльзу III в Британию

Принц Гарри не смотря на ссору прилетел к отцу в Британию, как только узнал о том, что у короля диагностировали рак.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание People.
Принц Гарри, находящийся не в лучших отношениях с отцом, срочно прилетел в Великобританию после того, как ему позвонил по телефону Чарльз III и рассказал сыну о своем серьезном диагнозе - у него обнаружили рак.
По словам королевских экспертов, тот факт, что принц Гарри, забыв о предыдущих разногласиях с отцом, отправился в Великобританию, чтобы быть рядом с ним, свидетельствует о серьезности состояния короля.
Жена принца Меган Маркл вместе с их детьми Арчи и Лилибет остались в США и пока не планируют посещать короля и встречаться с другими родственниками королевской семьи.
Два черных внедорожника, которые, вероятно, сопровождали принца Гарри, отправились с полицейскими машинами из аэропорта Хитроу в Кларенс-хаус, древнюю резиденцию короля Чарльза в Лондоне.
В понедельник король Чарльз вернулся в Лондон из Сендрингема, чтобы начать амбулаторное лечение.
Король Чарльз III (фото: Getty images)
Считается, что принц Гарри и король Чарльз не были вместе с церемонии коронации в мае. Но сейчас все эти обиды и ссоры бессмысленны. Родные люди должны быть рядом в трудные моменты и поддерживать друг друга, несмотря ни на что.
Королевский источник сообщил, что принц Гарри не планирует воссоединиться со своим братом, принцем Уильямом, пока он находится в Великобритании.
Напомним, что 41-летний принц Уильям в последние недели отошел от королевской помолвки, ухаживая за тремя детьми, пока его жена Кейт Миддлтон восстанавливается после недавней операции на брюшной полости.
Ранее мы говорили о том, что премьер-министр Британии прокомментировал диагноз короля Чарльза III.
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