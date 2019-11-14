Стріляв у однокурсників, а потім в себе: всі деталі трагедії в Благовєщенську

Розстріл студентів в Благовєщенську (Колаж РБК-Україна)

Студент прийшов в коледж і почав розстрілювати своїх однокурсників

В Благовєщенську, Росія, 18-річний студент четвертого курсу Данило Засорін розстріляв своїх однокурсників, а потім вистрелив у себе. Деталі трагедії повідомляють російські ЗМІ.

Данило Засорін прийшов в будинок Амурського коледжу будівництва та житлово-комунального господарства зі зброєю. Він зайшов в навчальну аудиторію і відкрив вогонь по своїм однокурсникам. Як повідомляють очевидці, він стріляв своїм жертвам в спину. За попередніми даними, один студент загинув на місці, ще двоє – в лікарні.

Данило Засорін влаштував стрілянину в коледжі Благовєщенська

"На початку пари Засорін увійшов в аудиторію, направив рушницю на студентів і сказав жінці-вчителці забиратися звідси. Вчителька побігла на пост охорони, а потім в магазин і попросила зателефонувати в поліцію. Вона хотіла повернутися назад в коледж, але продавці її зупинили. Охоронець коледжу лише розвів руками, коли йому повідомили про людину з рушницею у будівлі", - повідомляють в Telegram-каналі Life shot.

Стрілянина в Благовєщенську

Про Данилу Засоріна в коледжі відгукуються, як про тихого і спокійного хлопця. У той день його вигнали з занять за запізнення і через деякий час він повернувся в навчальний заклад з пятизарядною рушницею і відкрив стрілянину. На місце події була викликана поліція і швидка медична допомога. Поліцейські вимагали від хлопця здатися, він почав стріляти в бік інспекторів. Поліцейські відкрили вогонь, заблокувавши стрілка в одній з аудиторій. Засорин замість того, щоб здатися, вистрілив у себе.

Як кажуть однокурсники Данили, причиною трагедії могла стати помста через дівчину. Над дівчиною Засоріна нібито поглумилися в одному з приміщень коледжу. Коли молодий чоловік дізнався про це, він прийшов в лють, приніс зброю і вирішив поквитатися з тими, кого вважав причетними.

Олексій Голубничий загинув в результаті стрілянини в коледжі Благовєщенська

В результаті стрілянини загинув студент Олексій Голубничий. Відомо, що він збирався одружуватися і готувався зробити пропозицію своїй дівчині.