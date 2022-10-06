Прима-балерина Кристина Шишпор откровенно рассказала о чем молчит женщина

— О чем сегодня не стоит говорить вслух, а о чем просто нельзя молчать?

— Мы живем в такое время, когда, пожалуй, уже нет тем, которые невозможно сейчас поднимать в обществе. То, о чем следует кричать вслух — об агрессии и военном наступлении РФ на нашу Родину. Величественная Украина сдерживает врага и защищает таким образом не только Европу, но весь мир. Поэтому каждый из нас, привлекая социальные сети и международную прессу, вносит свой вклад, рассказывая об этом беде.

— Когда и с кем в последнее время вам было приятно помолчать?

— С моей дочкой Юлей. Она — моя Вселенная, моя семья. Знаете, в современном мире мы мало времени проводим с близкими людьми. У каждого свой график. У меня репетиции, гастроли, съемки, концерты. У Юлички свой школьный график. Но когда случилась эта страшная война, мы были вдвоем в Европе, и мой ребенок стал еще больше для меня всем. Я так благодарна, что у меня такая чувствительная девочка, которая может понять свою маму, когда маме плохо и даже нет сил разговаривать.

— Когда вы в последнее время себя хвалили, а за что ругали?

— Я немножко хвалила себя последний раз до войны и это связано с моей работой. (Улыбается) Ругаю себя чаще, особенно сейчас и это связано с тем, что хочется больше помочь нашей стране, ВСУ и детям. (Балерина собрала средства для покупки медицинского оборудования для Охматдета и Николаевской больниц, — ред.) Хочется быть более полезной стране.

— Назовите самую красивую вещь и почему вы ее такой считаете?

— Я обожаю духи, это прежде всего воспоминания. Во-вторых, это очень интимная и индивидуальная вещь, которая может охарактеризовать человека. У меня огромная коллекция духов, потому что из каждого путешествия, я привожу новый аромат.

— Каким талантом вам очень хотелось бы обладать?

— О, это, должно быть, талант археолога. С самого детства меня очень интересует история и археология. Это так здорово, исследовать цивилизации, людей, города и все эти секреты нашей планеты.

— Если бы вы могли оставить только одно воспоминание, чтобы это было?

— Я бы оставила воспоминания, где все мои родные и близкие — живы. Это самое важное!

— Что подобает современным мужчинам, а что не украшает современных женщин?

— Во все времена мужчины выделяли умение держать свое слово. Это бесценно. Очень горжусь этой мужской чертой. Что касается женщин, то, пожалуй, это безделье. Труд подталкивает нас к саморазвитию, а без саморазвития невозможно двигаться дальше.

— Если бы вам пришлось сравнить с алкогольным напитком или коктейлем. Вы какой?

— Друзья сравнивают меня с самбукой, такой же вспыльчивой и страстной. Но лично я, чувствую себя глотком прохладного шампанского – легким, сладким игристым напитком. (Улыбается)

— Какого совета мамы вы не прислушались, и сейчас сожалеете об этом?

– С моей мамочкой, мы были подругами. У нас были хорошие и искренние отношения, которые я храню в памяти и сердце. Сейчас мне ее очень не хватает, но я запомнила совет мамы: не воспринимать слишком близко к сердцу некоторые вещи и явления, которые случаются по жизни.

Быть добрым, открытым и в то же время уязвимым человеком — это не слабость, а сила, поэтому его нужно оберегать. Конечно, я еще учусь этому качеству. И этот совет актуален в мирное время, сейчас невозможно отвлечься от горя и несправедливости, которая происходит.

— Облик какого признанного красавца всегда казался вам преувеличенным? И, напротив, кто из мужчин с невнятной внешностью кажется вам очень привлекательным?

– Красота – это субъективное понятие. Никогда не разделяла мировую истерию по поводу Брэда Питта, хотя очень уважаю его как актера и творческую личность. Мой "типаж" – Киану Ривз. Я просмотрела всю его фильмографию. (Смеется) Нравится все, что он делает, а еще его стиль.

— Чем пахнет счастье?

— Спокойствием. Души, сердца и тела. Ты действительно счастливый человек, когда находишься в состоянии покоя, отсутствуют стресс и тревога. Это придает уверенность. И сейчас это понятно как никогда.